بالصور

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

عزة عاطف

بعد قرارات شركة كرايسلر الأخيرة بإنهاء إنتاج طرازي "فوييجر" و"باسيفيكا هايبرد"، أصبحت السيارة "باسيفيكا" التقليدية هي الطراز الوحيد المتبقي في تشكيلة العلامة الأمريكية العريقة. 

وأمام هذا التراجع في عدد الموديلات، كشفت تقارير حديثة أن الشركة تدرس جديًا تحويل النموذج الاختباري “جريزلي بيك” إلى نسخة إنتاج تجاري، وذلك بعد الاستقبال الحافل الذي حظي به هذا النموذج من قبل الجماهير العام الماضي، كونه يقدم مفهومًا جديدًا يدمج بين رحابة الميني فان وقدرات سيارات الطرق الوعرة.

مواصفات مستوحاة من سيارات الدفع الرباعي الجبلية

يعتمد مفهوم "جريزلي بيك" على إجراء تعديلات هيكلية تجعل الميني فان تبدو كوحش للطرق الوعرة، حيث تم تزويدها بنظام تعليق مرتفع يرفع مقدمة السيارة بمقدار 70 ملم وخلفيتها بمقدار 64 ملم. 

كما تأتي السيارة مجهزة بعجلات داكنة مقاس 18 بوصة مغلفة بإطارات "BFGoodrich KO2" المخصصة لكافة التضاريس بمقاس 31 بوصة، مما يمنحها مظهرًا جريئًا وقدرة حقيقية على خوض المغامرات بعيدًا عن الطرق المعبدة، وهو توجه تراهن عليه كرايسلر لجذب فئة جديدة من المشترين.

إنتاج منخفض التكلفة واعتماد على الدفع الكلي

يرى المحللون أن خطوة إنتاج "جريزلي بيك" ستكون غير مكلفة نسبيًا لشركة كرايسلر، حيث تعتمد معظم التعديلات على مكونات وإكسسوارات يمكن تركيبها بسهولة على قاعدة البناء الحالية. 

ومن المتوقع أن تعتمد النسخة الإنتاجية على التصميم المحدث (Facelift) للميني فان مع تزويدها بنظام الدفع الكلي (AWD) بشكل أساسي لتعزيز أدائها. 

وتهدف الشركة من خلال هذا الطراز إلى سد الفراغ الذي خلفته الموديلات المحذوفة، وتقديم سيارة عائلية تتناسب مع نمط الحياة العصرية الذي يميل نحو التخييم والأنشطة الخارجية.

مستقبل كرايسلر في ظل التحولات الكبرى

تمثل سيارة "جريزلي بيك" محاولة أخيرة من كرايسلر للحفاظ على هويتها في سوق يسيطر عليه قطاع الـ SUV، فبدلًا من الاستسلام لزوال فئة الميني فان، تسعى الشركة لتحويلها إلى مركبة "كروس أوفر" عملاقة تلبي احتياجات العائلات الكبيرة التي لا تريد التخلي عن المساحة الداخلية ولكنها ترغب في مظهر وقوة سيارات الطرق الوعرة. 

ومع استمرار الضغوط الاقتصادية في عام 2026، سيكون نجاح هذا الطراز محوريًا في تحديد قدرة كرايسلر على الاستمرار حتى إطلاق جيلها القادم من السيارات الكهربائية بالكامل.

