التورتاية مُرعبة .. محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاد شقيقه «كريم»: سندى وضهري

احتفل الفنان محمد محمود عبدالعزيز بعيد ميلاد شقيقه الفنان كريم محمود عبدالعزيز، حيث شارك صورة نادرة تجمعهما فى مرحلة الطفولة.

وشارك محمد محمود عبدالعزيز الصورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ووجه رسالة تهنئة لشقيقه، أعرب خلالها عن حبه وتقديره له.

وكتب محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه علي موقع التواصل : "14/6 عيد ميلاد ابنى البكرى.. كل سنة وأنت زى ما أنت راجل وطيب ومحترم وناجح وجدع يا أخويا وصاحبى وسندى وضهرى، بحبك أوي".



وأضاف :"التورتاية مرعبة، لكن دى كانت آخر صيحة وقتها، والغريب إننا كنا منبهرين بيها".

الجدير بالذكر أن اَخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز مسلسل«المتر سمير» الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركه البطولة محمد عبدالرحمن، محمد أوتاكا، ناهد السباعي، شريف حسنى، إسلام إبراهيم، ومن تأليف ممدوح متولي، إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.