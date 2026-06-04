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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وحشتني يا أبويا».. محمد محمود عبد العزيز يحتفل بذكرى ميلاد والده

محمد محمود عبد العزيز و والده
محمد محمود عبد العزيز و والده
يمنى عبد الظاهر

أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز ذكرى ميلاد والده الراحل محمود عبد العزيز الثمانين، برسالة مؤثرة عبّر خلالها عن مدى اشتياقه له، مؤكدًا أنه لا يزال حاضرًا في وجدانه رغم مرور السنوات.

وشارك محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، صورة جمعته بوالده تم تصميمها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكتب: «غداً 4/6/2026 ذكرى يوم ميلاد أغلى الغاليين على قلبى، والدى العزيز محمود عبدالعزيز»، موجّهًا له كلمات حملت الكثير من الحب والحنين

وأضاف: «وبمنتهى الصراحة أنا لا أملك من الكلام ما يعبر عما بداخلى، اشتقت إليك؟ أمر مؤكد، بل إن شعورى كسر حدود الاشتياق، لا أراك بشكل يومى مثلما اعتدنا؟ شيء مؤلم ولا يوصف، ولكن ربما ما يصبرنى أن كلامك فى بالى طوال الوقت، ونصائحك غير المباشرة قبل المباشرة ترن فى أذنى ولا تنقطع».


وتابع: «كلامك ما زال مفتاحاً لحل ألغاز كثيرة، ونصائحك ما زالت مفيدة، وآراؤك ما زالت صائبة، كل سنة وحضرتك طيب وسعيد ومرتاح وفى أحسن مكان إن شاء الله، كل سنة وحضرتك الأب، والأخ، والصديق، والسند، والظهر، النهارده بقى عند حضرتك 80 سنة يا أبو حنف».

واختتم: «كان زمانك قاعد معانا دلوقتى، وبتِهزر وتقول: (ولاااااا... أوعى تفتكرنى عجّزت، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)»

ورحل الفنان محمود عبد العزيز عن عالمنا فى 12 نوفمبر 2016 متأثرا بأزمة صحية عن عمر يناهز الـ 70 عاما، ودُفن بمقابر أم جبيبة بالورديان بالقرب من منزله الذى تربّى فيه.

الفنان محمد محمود عبد العزيز ذكرى ميلاد والده الراحل محمود عبد العزيز الذكاء الاصطناعي اخبار الفن

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