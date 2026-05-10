يوسف الشريف: شخصية زياد بمسلسل فن الحرب جديدة عليا وتختلف عن شخصيتي الحقيقية

في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج واحد من الناس استضاف الاعلامي د. عمرو الليثي ، النجم الكبير يوسف الشريف.

وفي بداية الحلقة كرم الإعلامي د. عمرو الليثي نيابة عن الشركة المتحدة واهداه درع تكريم برنامج واحد من الناس وقناة الحياة ، عن مسلسله" فن الحرب " والذي أذيع في شهر رمضان ، وحقق نسب مشاهدة عالية ونال استحسان المشاهدين والنقاد

وقال يوسف الشريف ان الشخصية زياد بمسلسل فن الحرب كنت استعد له بشكل جديد ومختلف لانها شخصية جديدة عليا وكنت أفكر كثيرا وفي الشكل والمضمون وطريقة الكلام والملابس ، وكنت اعيش تلك الشخصية وشخصية زياد تختلف عن شخصيتي الحقيقية تماماً ، وظلت تلازمني لفترة اثناء التصوير وعندما انتهيت من التصوير بداءت اعود الي شهية يوسف الشريف

وعن شخصية زياد اجاب يوسف الشريف، أن احيانا بتعامل بقواعد معينة حتي يتحكم في باقي الشخصيات ، وله جانب آخر في شخصية زياد هو قريب من افراد العصابة ولكن عندما طمعوا اظهر شخصية جديدة

وعرض البرنامج تقرير مع عدد من الناس في الشارع ورأيهم في المسلسل ودور الفنان يوسف الشريف حيث أشادوا بالمسلسل وانه تجربة جديدة ومختلفة

وتابع ان جمهوره من طبقات وأعمار مختلفة وهذا يرجع الي مجهود واخلاص في العمل وربنا بيوفق في ان يكون له قبول عند المشاهدين وعلي السوشيال ميديا