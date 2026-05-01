جدع وحنين | سيد الطيب يستعيد ذكرياته مع الراحل محمود عبد العزيز

استعاد الفنان سيد الطيب ذكرياته مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، واصفًا إياه بأنه “ابن بلد وجدع”، وكان يتمتع بروح إنسانية عالية داخل موقع التصوير، تمنح جميع من حوله شعورًا بالراحة والدعم.



وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن محمود عبد العزيز كان يحرص دائمًا على منح زملائه مساحة كاملة للإبداع، ولا يتدخل بشكل يقيّد أداءهم، بل كان يشجعهم على تقديم أفضل ما لديهم وتطوير شخصياتهم داخل العمل.



وأشار إلى أن هذه الروح كانت سببًا رئيسيًا في نجاح العديد من الأعمال التي جمعتهما، مؤكدًا أن العمل معه كان يمثل تجربة إنسانية وفنية مميزة لا تُنسى.



