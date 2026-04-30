3 أيام راحة للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

يتزايد بحث ملايين الموظفين عن موعد إجازة عيد العمال 2026، باعتبارها أول عطلة رسمية خلال شهر مايو، خاصة بعد انتهاء إجازة عيد تحرير سيناء التي صادفت السبت الماضي، ما زاد من اهتمام العاملين بمعرفة توقيت الإجازة الجديدة وترتيباتها الرسمية.



وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي صرف منحة استثنائية جديدة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه شهريًا، لمدة 3 أشهر متتالية تبدأ من مايو 2026 وحتى يوليو 2026، في خطوة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن العمالة اليومية والموسمية المسجلة لدى وزارة العمل.

أعلنت الحكومة رسميًا عن ترحيل موعد الإجازة، لتتحول إلى عطلة ممتدة تمتد لثلاثة أيام متتالية، في خطوة تمنح العاملين فرصة أوسع للراحة والاستمتاع بوقت أطول بعيدًا عن ضغوط العمل.

ويأتي هذا القرار في إطار السياسة التي تنتهجها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، والتي تعتمد على ترحيل الإجازات الرسمية التي تتوافق مع منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، وذلك بهدف منح الموظفين عطلات متصلة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على انتظام سير العمل خلال باقي أيام الأسبوع.

وفي هذا التقرير نستعرض بالتفصيل موعد إجازة عيد العمال 2026، وعدد أيام الإجازة، والفئات المستفيدة منها، وأهم الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري.

موعد إجازة عيد العمال 2026 رسميًا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بشأن موعد إجازة عيد العمال 2026، حيث تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلًا من يوم الجمعة 1 مايو 2026، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة الخاصة بترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، وهي السياسة التي تهدف إلى منح العاملين فرصة الحصول على عطلة ممتدة بدلًا من إجازة منفردة في منتصف الأسبوع، بما يحقق استفادة أكبر للعاملين ويساعد على تنظيم العمل داخل المؤسسات.

وقد لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من العاملين في مختلف الجهات، خاصة أن موعد إجازة عيد العمال 2026 بهذه الصورة يمنح الموظفين عطلة طويلة يمكن استغلالها في الراحة أو السفر أو ترتيب الالتزامات الشخصية.

3 أيام إجازة متواصلة للموظفين

بعد إعلان الحكومة رسميًا موعد إجازة عيد العمال 2026، يحصل العاملون في الدولة على 3 أيام إجازة متواصلة، وهي:

الخميس 7 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال

الجمعة 8 مايو 2026: عطلة أسبوعية

السبت 9 مايو 2026: عطلة أسبوعية

وبذلك تصبح إجازة عيد العمال هذا العام واحدة من الإجازات المميزة خلال النصف الأول من 2026، نظرًا لأنها تمنح العاملين فترة راحة ممتدة دون الحاجة إلى الحصول على إجازات إضافية.



ويمثل هذا الأمر أهمية كبيرة للموظفين الذين يحرصون على استغلال الإجازات الرسمية في السفر أو قضاء وقت مع العائلة، خاصة أن موعد إجازة عيد العمال 2026 يأتي في بداية شهر مايو، وهو ما يجعله فرصة مناسبة لتنظيم الأنشطة العائلية والترفيهية.

الفئات المستفيدة من إجازة عيد العمال

يشمل قرار موعد إجازة عيد العمال 2026 جميع العاملين في مختلف مؤسسات الدولة والقطاعات الاقتصادية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وهو ما يعني استفادة ملايين العاملين من هذه الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر.

وتشمل الفئات المستفيدة:

العاملون في الوزارات

العاملون في المصالح الحكومية

العاملون في الهيئات العامة

العاملون في وحدات الإدارة المحلية

العاملون في شركات القطاع العام

العاملون في شركات قطاع الأعمال العام

العاملون في القطاع الخاص

ويؤكد هذا القرار أن موعد إجازة عيد العمال 2026 يعد إجازة رسمية عامة على مستوى الجمهورية، مع التزام الجهات المختلفة بتطبيق القرار وفقًا للقواعد المعمول بها.

هدف الحكومة من ترحيل الإجازات الرسمية

تسعى الحكومة من خلال سياسة ترحيل الإجازات الرسمية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنظيمية والاجتماعية، من أبرزها:

منح العاملين إجازات متصلة لفترات أطول

تقليل تعطل العمل في منتصف الأسبوع

تحسين تنظيم جداول العمل داخل المؤسسات

منح الموظفين فرصة أكبر للراحة

ويعد تحديد موعد إجازة عيد العمال 2026 مثالًا واضحًا على هذا التوجه، حيث يتم ترحيل الإجازة من يوم الجمعة 1 مايو إلى الخميس 7 مايو، بما يضمن عطلة متواصلة لثلاثة أيام.

عدد الإجازات الرسمية في مصر 2026

بحسب الأجندة الرسمية لمجلس الوزراء، يبلغ عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 حوالي 18 يومًا موزعة على مدار العام، يحصل خلالها العاملون في مختلف القطاعات على عطلات رسمية مدفوعة الأجر، بخلاف العطلات الأسبوعية المعتادة.

ويأتي موعد إجازة عيد العمال 2026 كأول عطلة رسمية في شهر مايو، تليها عدة مناسبات دينية ووطنية مهمة على مدار العام.

وتساعد هذه الإجازات العاملين على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية، كما تمنح المؤسسات فرصة لإعادة ترتيب خطط العمل والإنتاج.

أبرز الإجازات الرسمية بعد عيد العمال

بعد موعد إجازة عيد العمال 2026، ينتظر الموظفون عددًا من الإجازات الرسمية المهمة، من أبرزها:

الثلاثاء 26 مايو 2026: وقفة عرفات

الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى

الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام عيد الأضحى

الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام عيد الأضحى

الأربعاء 17 يونيو 2026: رأس السنة الهجرية

الثلاثاء 30 يونيو 2026: ذكرى ثورة 30 يونيو

الخميس 23 يوليو 2026: ذكرى ثورة يوليو

الأربعاء 26 أغسطس 2026: المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: عيد القوات المسلحة

ويمثل هذا الجدول أهمية كبيرة للعاملين الذين يخططون لإجازاتهم السنوية، خاصة بعد معرفة موعد إجازة عيد العمال 2026 بشكل رسمي.



قرارات رئاسية جديدة لدعم العمال

وخلال احتفالية عيد العمال، أعلن الرئيس السيسي عن عدة قرارات جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة، من أبرزها:



إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، بهدف دمجهم في القطاع الرسمي.

زيادة تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه.

زيادة قيمة تعويض العجز الكلي أو الجزئي بحسب نسبة العجز.

إطلاق منصة سوق العمل لزيادة معدلات التشغيل داخليًا وخارجيًا.

تشكيل لجان دائمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وتعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز حقوق العمال، ودمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي.



