مسافة متر.. ابعد التليفون عن عداد الكهرباء لهذا السبب

عداد الكهرباء يحتاج إلى حمايته والحفاظ عليه لأن ذلك يعني استقرار كهرباء البيت، ودقة الاستهلاك، وتجنب أي غرامات مفاجئة.

ويستعرض صدى البلد لقرائه قواعد الحفاظ على عداد الكهرباء هي..

قواعد الحفاظ على عداد الكهرباء

- التأكد دورياً من سلامة "الأختام الرصاصية" الموجودة على العداد. فقدان أحد هذه الأختام أو تلفه يعتبر في قانون الكهرباء "دليل إدانة بالتلاعب"، حتى لو لم تلمس العداد.

- إذا كان لديك مولد كهربائي خاص أو جهاز "Inverter"، تأكد تماماً من وجود مفتاح قلاب (Changeover) سليم. رجوع التيار من المولد إلى العداد يؤدي لاحتراق "البوردة" فوراً.

- في حال انقطع التيار الكهربائي عن المنطقة بالكامل، يفضل فصل المفتاح العمومي للمنزل. ولا تعيده إلا بعد استقرار التيار بدقيقتين على الأقل؛ وذلك لحماية لوحة العداد من "النبضة الأولى" الكهربائية القوية التي قد تأتي بجهد عالي وتتلف الدوائر.

- لا تحاول شحن الكارت عبر تطبيقات غير رسمية أو روابط مشبوهة على الهاتف. استخدم فقط التطبيقات المعتمدة مثل "سهل" أو "خالص" لضمان عدم تلف شريحة الكارت أو سرقة بياناتك.

- تأكد (بالنظر فقط من خلف الشفاف) من عدم وجود علامات تفحم أو تغير في لون الأسلاك عند مدخل العداد. وجود سواد يعني وجود "إرتباط ضعيف" (Loose Connection) يحتاج لتدخل فني فوري.

- أبعد الهواتف الذكية وأجهزة الراوتر عن العداد بمسافة لا تقل عن متر. الموجات الكهرومغناطيسية القوية قد تؤثر على دقة الشاشة الإلكترونية وتسبب "تهنيجاً" في عرض البيانات.

- كل كارت مبرمج بـ رقم مسلسل (Serial) خاص ببرمجية عدادك فقط. تجربة كارت غريب قد تؤدي لغلق العداد (Lock) فوراً وظهور رسالة تلاعب.

- لا تضغط على زر إستعراض البيانات بشكل متكرر وسريع جداً؛ فهذا قد يؤدي إلى "تجمد" السوفت وير الخاص بالعداد ويحتاج لإعادة ضبط.

- تأكد أن الأسلاك الداخلة والخارجة غير مشدودة بقوة؛ لأن الشد الميكانيكي يسبب شرارة كهربائية (Arcing) داخل العداد بمرور الوقت.

- إذا كان العداد قريباً من مواسير مياه، تأكد من عزله تماماً؛ فالرطوبة هي العدو الأول للوحة الدوائر المطبوعة (PCB).

طريقة للحفاظ على العداد

- إستخدم قطعة قماش ناعمة وجافة فقط لمسح الغبار. إياك والماء أو المنظفات السائلة التي قد تتسرب للداخل وتسبب ماساً كهربائياً.

- إذا كان العداد في مكان مكشوف، يجب وجود "صندوق حماية" (بوكس) يحميه من الشمس المباشرة أو مياه الأمطار.

- وضع مغناطيس فوق العداد يضيء لمبة التلاعب الصفراء فوراً، ويعرضك للمساءلة القانونية وغرامة مالية كبيرة.

- ظهور علامة (Lo-baT) تعني ضرورة إبلاغ الشركة لتغيير البطارية الداخلية لضمان استمرار عمل العداد والوظائف البرمجية عند انقطاع التيار.

- لا تقم بدهان العداد بالبويات أو تغطيته بملصقات زينة. المواد الكيميائية في الدهان تتفاعل مع البلاستيك، والملصقات ترفع درجة حرارته وتؤثر على كفاءته.

- يحظر تماماً نقل العداد من مكانه الأصلي بدون تنسيق رسمي، لأن ذلك يعتبر تلاعباً صريحاً يُعرضك لفصل الخدمة والمحاضر.

- افصل كل فيش المنزل وراقب النبضات؛ إذا استمر العداد في النبض، فهناك تسريب كهربائي في الأسلاك داخل الحوائط يستهلك رصيدك "على الفاضي".

- لا تركب العداد داخل كابينة خشبية ضيقة جداً تمنع التهوية؛ فالحرارة المرتفعة تسرع من تلف شاشة الـ LCD والدوائر الحساسة.

- تأكد من وجود "أرضي" سليم في توصيلات منزلك؛ فالعدادات الرقمية حساسة جداً للكهرباء الساكنة التي قد تدمر اللوحة الأم.

- عند إدخال الكارت للشحن، لا تضغط بقوة مفرطة. كسر "بيت الكارت" الداخلي يعتبر سوء استخدام وتتحمل أنت تكلفة استبداله بالكامل.