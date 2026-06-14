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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحويل 25 ألف عداد كهرباء كودي إلى قانوني بنظام الشرائح

عداد الكهرباء الكودي
عداد الكهرباء الكودي
وفاء نور الدين

كشف مصدر بوزارة الكهرباء  عن نجاح شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهور في تحويل 25 ألف عداد كهرباء كودي إلى عدادات تعمل بنظام الشرائح، بداية  من أبريل وحتى بداية يونيو الحالي. 

يأتي هذا التحول ضمن جهود الوزارة المستمرة لتيسير إجراءات التقنين، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، عبر إتاحة مسارات مبسطة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يضمن تسجيل الاستهلاك الفعلي للمشتركين وفقًا للنظام المعتمد، وتحقيق العدالة في المحاسبة على الاستهلاك الكهربائي، وذلك بعد إنهاء إجراءات تصالحهم على وحداتهم المخالفة والحصول على نموذج 7 أو 8 أو 10.

وتعمل شركات الكهرباء  ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة الشبكة، وتقليل الفاقد، وتحسين جودة الخدمة، بالتوازي مع التحول نحو العدادات الذكية والأنظمة الرقمية التي تعتمد على البيانات في إدارة الأحمال والاستهلاك.

ويأتي ملف العدادات الكودية ضمن أولويات قطاع الكهرباء خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد الملفات التي تستهدف الوزارة من خلالها ضبط منظومة الاستهلاك، وتحقيق الاستدامة المالية للشبكة، مع ضمان وصول الخدمة للمواطنين بصورة قانونية ومنظمة.

 خطوات تحويل العداد عبر المنصة 

• تقديم الطلب: سجل الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الرقمية واختر خدمة "تحويل العداد الكودي إلى قانوني".

• إرفاق المستندات: ارفع صورة نموذج التصالح وصورة بطاقة الرقم القومي وعقد العقار.

• سداد الرسوم: ادفع الرسوم المقررة للفحص والمعاينة إلكترونياً أو في شركة الكهرباء.

 

فائدة تحويل العداد الكودي إلى قانوني

- العداد الكودي: يحاسب بسعر موحد وثابت وهو 274 قرشا لكل كيلووات، وبدون أي شرائح مدعومة.

- العداد القانوني: يرجع   لنظام الشرائح المنزلية المدعومة اللي بتبدأ من 68 قرشا للشريحة الأولى. 

 الأوراق المطلوبة لتحول العداد

• نموذج قبول التصالح النهائي (الشهادة).

• صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

• صورة عقد ملكية أو إيجار الوحدة.

• العقد القديم للعداد الكودي أو آخر إيصال شحن.

 

مميزات التحويل للعداد القانوني

• اسم المالك: يصدر العداد باسمك رسمياً بدلاً من رقم كودي مجهول.

• إثبات الملكية: يعتبر العداد مستنداً رسمياً يدعم قانونية العقار.

• محاسبة عادلة: يضمن لك استقرار التعامل مع شركة الكهرباء دون قيود العداد المؤقت.

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