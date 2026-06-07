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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلي بالك.. محظورات فى التعامل مع عداد الكهرباء تعرضك لمحضر سرقة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع
عداد الكهرباء مسبوق الدفع
أخبار البلد

يتسبب  عدادالكهرباء  مسبق الدفع، فى عمل محضر سرقة تيار كهربائي لصاحبه عند التعامل الخطأ معه. 

ويستعرض صدى البلد  الدليل الكامل للتصرفات الصحيحة والمحظورات القانونية وهي 

 نصائح للتعامل مع عداد الكهرباء مسبوق الدفع

  العداد والأختام

- يُمنع منعاً باتاً فتح "غطاء الروزتة" (مكان توصيل الأسلاك) أو لمس الأختام الرصاصية أو البلاستيكية.

بمجرد فك أي مسمار، يرسل الحساس الداخلي إشارة فورية للشركة عن طريق الكارت تُسجل كـ "محاولة تلاعب".

 ثبات المكان والتوصيلات

- لا تحرك العداد من مكانه لأي سبب (حتى لدهان الحائط أو الديكور) دون محضر رسمي من الشركة.

- تجنب عمل أي "كوبري" لتخطي العداد أو إعطاء وصلة كهربائية لجار؛ فهذا يُصنف قانونياً كـ "توزيع غير قانوني".

 الالتزام بنوع النشاط

- العداد المنزلي مخصص للسكن فقط. استخدامه لورشة، مكتب، أو محل تجاري يعرضك للمصادرة الفورية وتغيير التعاقد مع غرامات بأثر رجعي.

 الشفافية ومراقبة الأعطال

- لا تضع ملصقات أو زينة تخفي شاشة العداد.

- أبلغ الشركة فوراً إذا ثبت العداد على رقم معين بينما الكهرباء تعمل؛ صمتك عن العطل يُفسر قانونياً كـ "استيلاء على تيار".

 لمبات التحذير 

- لمبة التلاعب (الصفراء): إذا أضاءت، توجه فوراً للشركة لتقديم بلاغ فحص. تجاهلها يجعلك المسؤول الأول عن أي غرامة حتى لو لم تكن السبب.

- المجال المغناطيسي

احذر وضع أي مغناطيس بالقرب من العداد؛ العدادات الحديثة تكتشف ذلك وتسجله "تلاعباً إلكترونياً".

 التعامل مع الوصلات الرئيسية

- لا تسمح لأي كهربائي خاص بالعمل في الوصلات "قبل" العداد (الدخل الرئيسي). أي صيانة في هذه المنطقة يجب أن تتم بمعرفة فني شركة الكهرباء حصراً.

 غياب الشحن الطويل

- تجنب ترك العداد "صفر رصيد" لفترات طويلة مع استهلاك الكهرباء بطرق بديلة فشركة الكهرباء تراقب انتظام الشحن، والغياب الطويل يضعك تحت دائرة التفتيش.

 نصيحة أخيرة: في حال انتقال ملكية الوحدة (بيع أو شراء)، بادر بتغيير اسم صاحب العداد فوراً لضمان قانونية موقفك.

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