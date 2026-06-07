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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هذه الفئات ممنوعة من تحويل العداد الكودى لشرائح

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
أخبار البلد

سهلت وزارة الكهرباء على أصحاب العدادات الكودية تحويلها إلى عدادات قانونية باسم المشترك، ولكن رغم التسهيلات المقدمة هناك بعض الفئات سيظل العداد كودي الا اذا كان صاحب العداد  من هذين الفئتين وهم.. 

 1- أصحاب العقارات المرخصة

إذا كنت تسكن في عقار مرخص قانوناً (لديك رخصة بناء من الحي أو مجلس المدينة) وقمت سابقاً بتركيب "عداد كودي" بسبب تأخر المقايسات أو لأي سبب آخر، يمكنك الآن التقديم فوراً لتحويله لعداد قانوني بإسمك، طالما أن العقار ليس عليه مخالفات بناء.

 2- المتصالحون في مخالفات البناء

إذا كنت قد أتممت إجراءات التصالح وحصلت على (نموذج 8 أو 10النهائي)، يحق الآن تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي مسجل 

 حزمة تيسيرات  لإزالة المعوقات 

مع التعاون المستمر مع الهيئة الهندسية، تم إصدار توجيهات  لشركات توزيع الكهرباء بتطبيق 3 تيسيرات إستثنائية فوراً لتسهيل إجراءات المواطنين:

- إعتماد شهادات المطابقة: قبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني والعقارات حتى لو كانت منتهية الصلاحية.

- تمديد مهلة نماذج المرافق: تجديد نموذج المرافق الذي مر على إستخراجه أكثر من 6 أشهر، ومنحه فترة صلاحية إضافية تصل إلى 6 أشهر أخرى دون تحميل المواطن أعباء مالية أو إدارية لإعادة إستخراجه من جديد.

- تصفية ملفات التصالح: تسريع وتيرة إنهاء إجراءات مخالفات البناء لربطها فوراً بشبكات الكهرباء الرسمية.

فائدة تحويل العداد  الكودي إلى قانوني

العداد الكودي هو عداد "مؤقت" برقم ، والهدف منه هو محاسبتك على إستهلاكك الفعلي بدل "الممارسة"، لكنه:

 لا يعتبر مستنداً لملكية الوحدة، ولا يصدر باسمك الشخصي.

وتحويل  التحويل العداد الكودي القانوني  يجعلك مالكاً رسمياً لتعاقد الكهرباء، ويُعتد به كإثبات سكن في الكثير من الإجراءات الإدارية.

  الخطوات المطلوبة لتحويل العداد الكودي القانوني 

إذا كنت تملك عداداً كودياً وترغب في تحويله،  يجب تقديم المستندات التالية لتسريع الإجراءات:

• صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

• إيصال سداد قيمة المقايسة أو نموذج التصالح في مخالفات البناء.

• شهادة المطابقة الهندسية أو نموذج المرافق المتاح لديك.

• آخر إيصال شحن للعداد الكودي الحالي

وزارة الكهرباء العدادات الكودية العداد الكودي

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