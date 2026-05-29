قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يزعم اغتيال نائب قائد لواء مدينة غزة في الجناح العسكري لحماس
ماتت متأثرة بأمراض الشيخوخة.. أين ستدفن والدة الفنان أحمد حلمي؟| صور
أسوان.. توزيع هدايا وبالونات وألعاب على الأطفال بالحدائق والمتنزهات
الاقتصار على مراسم التشييع.. موعد ومكان جنازة والدة الفنان أحمد حلمى
حقيقة وفاة الفنان الكويتي عبد الله الرويشد
استشهاد شرطي لبناني ببلدية عبا في غارة إسرائيلية
لحظة وصول زوج شقيقة أحمد حلمي إلى المستشفى لاستلام جثمان حماته
بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026
بالأسماء ..إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بـ الدقهلية
رفضت مغادرة بنها.. أمنية لم يحققها أحمد حلمي مع والدته
أمين عام الناتو: نحن جميعا في خطر.. ومستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضينا
باريس تفتح تحقيقا في معاملة إسرائيل للفرنسيين المشاركين في أسطول غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ديون مفاجأة.. لو مسافر في العيد لاتترك عداد الكهرباء بدون رصيد

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

إذا كنت مسافر في اجازة عيد الأضحى ،لاتترك عداد الكهرباء بدون رصيد لفترات طويلة،لأن هذا سيعرضك  لمشاكل تصل إلى رفع العداد نهائياً من قبل الشركة

أسباب عدم ترك عداد الكهرباء بدون شحن

ويستعرض صدى البلد لقرائه أسباب شحن عداد الكهرباء وعدم تركه بدون رصيد وهي كالآتي..

- تجنب  "رفع العداد"

شركة الكهرباء تتابع العدادات التي لا تسجل إستهلاكاً لفترات طويلة. في حال نفاذ الرصيد تماماً وعدم شحنه، تتراكم "رسوم الخدمة  (حوالي 9 جنيهات شهرياً للشقق المغلقة) كمديونية، وإستمرار هذه المديونية أو توقف العداد التام قد يعطي الحق للشركة في رفع العداد وفصل الخدمة لعدم الجدية أو الاشتباه في "تلاعب".

- حماية البطارية والدوائر الداخلية

العداد جهاز إلكتروني ذكي؛ وجود رصيد بسيط ونبض تيار يُبقي الدوائر والبطارية الداخلية في حالة "استعداد" (Standby)، الخمول التام لشهور قد يؤدي لتلف البطارية، مما يضطرك لتغيير العداد بالكامل عند عودتك.

سلامة "الريلاي" (المفتاح الداخلي):

عند نفاذ الرصيد، يفصل العداد الكهرباء ميكانيكياً و بقاء العداد في وضع "الفصل" لفترة طويلة جداً قد يسبب "صدأ" أو "تعليق" في المفتاح الداخلي، مما يمنعه من توصيل الكهرباء مرة أخرى حتى بعد الشحن.


تلافي تراكم المديونيات المفاجئة:

حتى والشقة مغلقة، هناك "رسوم خدمة" بسيطة تُخصم شهرياً (حسب الشريحة، وتبدأ من حوالي 9 جنيهات للمغلق). وجود رصيد يضمن سداد هذه الرسوم أولاً بأول،، وجود رصيد (مثلاً 100 جنيه) يضمن سداد هذه الرسوم بإنتظام، ويمنع ظهور مبالغ كبيرة "بالسالب" تُخصم منك دفعة واحدة بمجرد وضع الكارت عند عودتك.


نصائح للتعامل مع عداد الكهرباء فى السفر

-أترك رصيداً لا يقل عن 100 جنيه في عداد الكهرباء مسبوق الدفع لتغطية رسوم الخدمة ومنع رفع العداد.

- أترك "لمبة ليد" واحدة صغيرة مضاءة؛ هذا الإستهلاك البسيط جداً يحمي العداد من الدخول في حالة "خمول" أو إعتباره "معطلاً" من قبل الشركة.

- إفصل جميع "المفاتيح الأوتوماتيك" من اللوحة الرئيسية، ما عدا المفتاح الخاص باللمبة التي تركتها مضاءة (ومفتاح الثلاجة إذا كانت ستظل تعمل).

- إذا كانت فترة الغياب ستتخطى العام، يفضل إخطار شركة الكهرباء رسمياً بأن الوحدة مغلقة لتجنب أي إجراءات إدارية.

عيد الأضحى عداد الكهرباء رفع العداد شحن عداد الكهرباء شركة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

خدمة كاش اواي

4 طرق لسحب أموال كاش تغنيك عن ماكينات الـ ATM.. فلوسك من السوبر ماركت

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

ارشيفيه

من غير مقدم كبير.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار التمليكي 2026

الزمالك

ناقد رياضي يعلن مفاجأة بشأن قضايا الزمالك: 18 إيقاف قيد كما هي

حسام حسن

اعتبروني مدرب أجنبي.. حسام حسن يكشف سبب استبعاد مصطفى محمد من المنتخب

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

ترشيحاتنا

شوربة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة اللحمة؟

طهي اللحوم

كيف تطهي اللحمة بطريقة صحية في عيد الأضحى؟

لحم الاضحية

احذروا التخزين الخاطئ للحوم الأضاحي.. لماذا يتحول لون اللحم إلى الأخضر؟

فيديو

خسوف القمر

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد