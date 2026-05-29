أردوغان يتلو القرآن الكريم في ذكرى فتح القسطنطينية | صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يتلو آيات من القرآن الكريم داخل مسجد آيا صوفيا في مدينة إسطنبول، وذلك تزامنًا مع الفعاليات المقامة بمناسبة الذكرى السنوية لفتح القسطنطينية.

وأظهر الفيديو لحظة تلاوة الرئيس التركي لآيات من الذكر الحكيم داخل المسجد التاريخي، وسط أجواء احتفالية مرتبطة بإحياء ذكرى فتح القسطنطينية عام 1453، وهو الحدث الذي يُعد من أبرز المحطات في التاريخ العثماني والإسلامي.

ويُذكر أن مسجد آيا صوفيا يُعد أحد أهم المعالم التاريخية في تركيا، وقد شهد تحولات متعددة عبر العصور، قبل أن يُعاد فتحه مسجدًا عام 2020 بعد سنوات طويلة من استخدامه كمتحف.