زلزال سياسي في تركيا | أقوي منافس لأردوغان يعود لرئاسة "الشعب الجمهوري" بحكم قضائي

أصدر القضاء التركي يوم الخميس، حكما بإلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوري، وهو الحكم الذي ترتب عليه عودة كمال كليغدار أوغلو، المنافس الأقوى للرئيس رجب طيب أردوغان.

وقررت محكمة أنقرة إلغاء نتائج انتخابات الحزب التي جرت عام 2023، وإعادة تنصيب كمال كليغدار أوغلو رئيسا لحزب الشعب الجمهوري، الذي حقق فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، في الانتخابات المحلية لعام 2024.

ويواجه الحزب وعدد من رموزه قضايا عدة أمام المحاكم، إلى جانب المجالس البلدية التي شكّلها عقب فوزه في الانتخابات الأخيرة.

ويقبع رئيس بلدية إسطنبول المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أبرز منافس محتمل لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، في السجن بتهم تتعلق بالفساد.