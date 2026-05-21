مصطفى بكري: الزراعة والأمن الغذائي على رأس أولويات الدولة المصرية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن ملف الزراعة والأمن الغذائي يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يعد من أضخم المشروعات الزراعية التي شهدتها مصر عبر تاريخها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المشروع ساهم في إضافة نحو مليوني فدان إلى الرقعة الزراعية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.

تقليل الاعتماد على الاستيراد

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة مهمة أكد خلالها أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من جميع المحاصيل أمر صعب، إلا أن الدولة تسعى بشكل مستمر إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج وزيادة الإنتاج المحلي.