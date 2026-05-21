ديني

موعد صلاة عيد الأضحى 2026 فى مدن ومحافظات مصر

إيمان طلعت

موعد صلاة عيد الأضحى 2026 فى مدن ومحافظات مصر، أصبح موعد صلاة عيد الأضحى محل بحث الكثيرين على محرك البحث العالمي جوجل خاصة ونحن في رابع من العشر الاوائل من ذي الحجة.

موعد صلاة عيد الأضحى، الأكثر بحثاً لأن المصريون يستقبلون عيد الأضحى بصلاة العيد والتي يختلف توقيتها عدة دقائق بحسب كل محافظة من محافظات مصر، ثم نحر الأضحية، لذا ينشر موقع صدى البلد موعد صلاة عيد الأضحى.

القاهرة والجيزة الساعة 21: 6 صباحًا.
الإسكندرية الساعة 23: 6 صباحًا.
بورسعيد الساعة 14: 6 صباحًا.
السويس الساعة 16: 6 صباحًا.
العريش الساعة 08: 6 صباحًا.
شرم الشيخ الساعة 6:13 صباحًا.
طنطا الساعة 20: 6 صباحًا.
المنصورة الساعة 18 :6 صباحًا.
الزقازيق الساعة 19: 6 صباحًا.
بنها الساعة 20: 6 صباحًا.
شبين الكوم الساعة 21: 6 صباحًا.
كفر الشيخ الساعة 20: 6 صباحًا.

كما تقام صلاة عيد الأضحى في محافظة الفيوم في تمام الساعة 6: 24 صباحًا، وفي بني سويف الساعة 6: 23 صباحًا، بينما يحين موعد الصلاة في المنيا وأسيوط عند الساعة 6: 27 صباحًا، وفي سوهاج الساعة 6: 26 صباحًا، وقنا الساعة 6: 23 صباحًا، وأسوان الساعة 6: 26 صباحًا.

وسجلت مدينة أبوسمبل أحد أكثر التوقيتات تأخرًا لصلاة عيد الأضحى هذا العام، حيث تقام الصلاة فيها عند الساعة 6: 35 صباحًا، وفق المواعيد الرسمية المعتمدة.

أما في المحافظات الساحلية والسياحية، فتقام صلاة عيد الأضحى في مرسى مطروح الساعة 6: 34 صباحًا، والغردقة الساعة 6: 17 صباحًا، والإسماعيلية الساعة 6: 15 صباحًا، ودمياط الساعة 6: 15 صباحًا، ونويبع الساعة 6: 10 صباحًا، وشلاتين الساعة 6: 18 صباحًا.

 

كيفية صلاة عيد الأضحى

صلاة العيد ركعتان جهرًا،تُؤدى بشكلٍ يختلف عن الصلوات المفروضة المعتادة، فيبدأالمسلم بالركعة الأولى مُكبِرًا سبع تكبيراتٍ قبل القراءة، من غير تكبيرات الركوع، وخمس تكبيراتٍ في الركعة الثانية قبل القراءة أيضًا، وتبدأ الركعة الأولى بالتكبيرات ثُمَّ قراءة سورة الفاتحة، تليها سورة الأعلى أو سورة ق، أمّا الركعة الثانية فَتكبّر فيها خمس تكبيراتٍ غير تكبيرة القيام، تليها سورةُ الفاتحة وبعدها سورة الغاشية أو سورة القمر.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى

التكبير بصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد»، وقد قال بهذه الصيغة أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل.
التكبير بصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر»، وقد قال بهذه الصيغة الشافعي، ومالك.
التكبير بصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا»، وقد قال بهذه الصيغة الصحابي ابن عباس -رضي الله عنه-.
التكبير بصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابي سلمان -رضي الله عنه-. التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد»، وقد قال بهذه الصيغة الصحابيّ عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه.

