الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

كيف أمّن العرب رحلات الحج؟.. خالد الجندي يكشف النظام القديم

محمد شحتة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن أول شهر في السنة الهجرية هو شهر المحرم، موضحًا أن تسميته بهذا الاسم تعود إلى اتفاق العرب قبل الإسلام على تحريم القتال فيه.

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن الأشهر الحرم عند العرب كانت أربعة، حيث بدأ الاتفاق أولًا على تحريم القتال في شهر رجب، وهو الشهر المفرد الذي يسبق شعبان ورمضان، ثم امتد هذا الاتفاق ليشمل ثلاثة أشهر أخرى متتالية مرتبطة بموسم الحج.

احتياج العرب للأمان في الحج

وأشار إلى أن العرب نظروا إلى احتياج الحجاج للأمان أثناء رحلتهم إلى بيت الله الحرام، والتي كانت تستغرق وقتًا طويلًا ذهابًا وإيابًا، فقرروا منع القتال ورفع السلاح وقطع الطريق قبل الحج بشهر، وأثناء الحج، وبعده بشهر، لضمان سلامة القوافل.

وأضاف أن هذه الأشهر الثلاثة هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، موضحًا أنها جاءت متتابعة لتأمين موسم الحج بشكل كامل، حيث يقع الحج في شهر ذو الحجة، فتم تحريم القتال في الشهر الذي قبله والذي بعده أيضًا.

وبيّن أن هذا الاتفاق يعكس تعظيم العرب لشعيرة الحج وللكعبة المشرفة، حيث التزموا بمنع الاعتداء وسفك الدماء، وكانت الكلمة عندهم بمثابة عهد لا يُنقض.

وأكد أن الإسلام أقر هذا النظام، حيث جاء في القرآن الكريم: "إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم"، مشيرًا إلى أن هذه الأشهر هي رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم.

وشدد على أن تحريم القتال في هذه الأشهر يمثل تعظيمًا لحرمة الدماء، وترسيخًا لقيم الأمن والسلام، وهو ما يعكس جوهر الدين القائم على صيانة النفس البشرية وتعظيم شعائر الله.
 

