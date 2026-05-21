قبل إعلان سعر الفائدة.. الذهب يتراجع 30 جنيهًا داخل الصاغة

فقد سعر الذهب في مصر جزءا كبيرا من قيمته مع مستهل تعاملات مساء اليوم الخمس 21-5-2026، وذلك قبل اعلان البنك المركزي المصري سعر الفائدة اليوم.

سعر الذهب يتراجع

وفقج سعر جرام الذهب أكثر من 30 جنيها من قيمته علي مستوي كافة الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب 6805 جنيها في المتوسط.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7777 جنيها للشراء و 7720 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7129 جنيها للشراء و 7076 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا إلي 6805 جنيها للشراء و 6755 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط اتشارا إلي 5832 جنيها للشراء و 5790 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 54.44 ألف جنيه للشراء و 54.04 ألف جنيه للبيع

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4509 دولار للشراء و 4508 دولار للبيع.