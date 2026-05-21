قبل إعلان الفائدة.. سعر الدولار يتراجع 42 قرشًا في البنوك

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات مساء اليوم الخميس 21-5-2026؛ بالتوازي مع اقتراب إعلان البنك المركزي تحديد سعر الفائدة في البنوك اليوم.

سعر الدولار يتراجع

فقد سعر الدولار 42 قرشا علي الأقل من قيمته في تداولات علي مستوى البنوك المصرية.

آخر تحديث لسعر الدولار

وسجل آخر تحديث لسعر الدولار 52.68 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.68 جنيه للشراء و 52.96 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار 52.77 جنيه للشراء و 52.87 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 52.8 جنيه للشراء و 52.9 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 52.82 جنيه للشراء و 52.92 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية".

وبلغ سعر الدولار 52.85 جنيه للشراء و 52.95 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول،العربي الافريقي الدولي".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.87 جنيه للشراء و 52.97 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، التعمير والاسكان، التنمية الصناعية، ميد بنك،المصرف المتحد، مصر، نكست، المصرف العربي الدولي،الأهلي المصري، قناة السويس،HSBC".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 52.93 جنيه للشراء و 53.03 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 52.9 جنيه للشراء و 53 جنيها للبيع في بنك سايب والإهلي الكويتي.