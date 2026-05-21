تحرك برلماني عاجل لمواجهة خطر الكلاب الضالة وحماية المواطنين

تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان، بشأن الانتشار المتزايد للكلاب الضالة بالشوارع والميادين العامة، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن وسلامة المواطنين.

وأكدت النائبة هناء أنيس في طلبها أن العديد من المحافظات تشهد خلال الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا وغير مسبوق في أعداد الكلاب الضالة داخل المناطق السكنية والشوارع الرئيسية، الأمر الذي تسبب في حالة من الخوف والقلق بين المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، في ظل تكرار وقائع مهاجمة المواطنين وحالات العقر التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خطة عاجلة للسيطرة على انتشار الكلاب الضالة بالمحافظات

وأشارت إلى أن الظاهرة أصبحت مصدر تهديد يومي للمواطنين، خصوصًا خلال توجه الطلاب إلى المدارس أو في ساعات الليل المتأخرة، مطالبة بسرعة تدخل الحكومة والأجهزة التنفيذية لوضع حلول عاجلة وفعالة للحد من انتشار الكلاب الضالة.

وطالبت هناء أنيس رزق الله، بضرورة تعزيز التنسيق بين المحليات والهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الصحة، من خلال تنفيذ حملات موسعة للتعقيم والتطعيم والإيواء وفقًا للأساليب العلمية والإنسانية، إلى جانب التأكد من توافر الأمصال الخاصة بعلاج حالات العقر بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

كما دعت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى تفعيل دور الأجهزة التنفيذية للاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين المتعلقة بانتشار الكلاب الضالة داخل المناطق السكنية، حفاظًا على السلامة العامة وحماية المواطنين.

واختتمت عضو مجلس النواب طلبها بمطالبة مجلس النواب بإحالته إلى لجنة الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، لمناقشته بحضور المسؤولين المختصين واتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة.