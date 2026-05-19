مفتي الجمهورية ينعى اللواء شكري الجندي عضو مجلس النواب وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف السابق

نعى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اللواء شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف السابق بمجلس النواب- الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص، قدَّم خلالها نموذجًا في الانضباط وتحمُّل المسؤولية وخدمة الوطن، وكان مثالًا في الإخلاص والتفاني في أداء واجبه.

مفتي الجمهورية ينعى اللواء شكري الجندي

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية أن الفقيد الراحل كان صاحبَ سيرةٍ طيبة ومسيرةٍ مشرفة، عُرف خلالها بحسن الخلق، ونقاء السريرة، ودماثة الطبع، وحسن المعاملة، كما مثَّل نموذجًا يُحتذى في أداء الواجب وتحمل المسؤولية، مما أكسبه محبةَ وتقديرَ كلِّ من عرفه وتعامل معه، تاركًا برحيله أثرًا بالغًا في نفوس أهله ومحبيه وزملائه.

وتقدَّم فضيلة مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريم وذويه ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون."