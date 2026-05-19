أخبار التوك شو| أسعار اللحوم في الأسواق اليوم وأفضل طريقة للتسوية.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس

مع اقتراب عيد الأضحى.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم وأفضل طريقة للتسوية

يحرص المواطنون على متابعة أسعار اللحوم الحمراء بشكل مستمر، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي يشهد زيادة في معدلات الإقبال على شراء اللحوم والأضاحي.

وتأتي متابعة الأسعار في ظل اهتمام الأسر بالتعرف على أحدث الأسعار المطروحة بالأسواق، استعدادًا لاستقبال العيد وتلبية احتياجاتهم المختلفة.

ناقد رياضي: الزمالك يحتاج نقطة للفوز بالدوري

أكد عادل عطية، الناقد الرياضي، أن نادي الزمالك تعرض للهزيمة أمام اتحاد العاصمة بسبب تراجع وخوف اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق الجزائري كان أكثر استعدادًا وجاهزية للمباراة.

وقال عطية إن الجميع كان داخل الاستاد من أجل الاحتفال، وهو ما تسبب في خسارة لقب الكونفدرالية، مؤكدًا أنه على لاعبي الزمالك والجهاز الفني، بقيادة المدرب، التركيز والاستعداد لمواجهة الغد أمام سيراميكا كليوباترا.

وأضاف أن الزمالك مطالب بتحقيق التعادل أو الفوز، إذ يحتاج الفريق إلى نقطة واحدة فقط من أجل حصد لقب الدوري، مشيرًا إلى أن جماهير الزمالك تنتظر التتويج بالبطولة بعد اقترابها بشكل كبير من القلعة البيضاء.

الحق اتصالح على مخالفات البناء من أجل أولادك.. تعرف على الجديد

يشهد قانون التصالح على مخالفات البناء اهتمامًا واسعًا من قبل المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة بعد إعلان الدولة عن عدد من التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات.

وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق المواطنين، حيث شملت التعديلات 8 مواد أساسية بالقانون لتنظيم الإجراءات وتبسيطها.

الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس إيبولا.. مفاجأة عاجلة

حالة من القلق تنتاب العالم وذلك بسبب فيروس إيبولا، الذي يعتبر من أخطر الفيروسات التي تهدد حياة الإنسان، حيث يسبب حمى نزفية شديدة قد تؤدي إلى الوفاة في كثير من الحالات.

ويهتم العالم بدراسة فيروس إيبولا وطرق الوقاية منه وعلاجه، نظرًا لتأثيره على الصحة العامة والأنظمة الصحية،وخلال الساعات الأخيرة أصدرت الصحة العالمية بعض العواجل بخصوص هذا الفيروس.

الأرصاد: ذروة الموجة الحارة تضرب هذه المحافظات.. وانقلاب مفاجئ بالأجواء

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم، الثلاثاء 19 مايو 2026، ذروة الموجة الحارة على عدد كبير من محافظات الجمهورية، لافتةً إلى أن محافظات جنوب الصعيد، من بني سويف حتى أسوان، تسجل درجات حرارة قياسية قد تصل في أسوان إلى 48 درجة مئوية، بينما تصل إلى 47 درجة في الأقصر وأبو سمبل.



وأضافت “غانم”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن الهيئة حذرت المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة في أوقات الظهيرة، مع التأكيد على شرب كميات كبيرة من المياه وارتداء الملابس القطنية الفاتحة لتجنب تأثيرات الحرارة الشديدة.

وأوضحت أن بعض مناطق شمال البلاد بدأت تشهد تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية نتيجة نشاط الرياح الشمالية القادمة من البحر المتوسط، ما أسهم في تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بحرارة الطقس، خاصة خلال الليل والصباح الباكر.



نجاح كبير في موسم استثنائي لتوريد القمح خلال عام 2026.. تفاصيل

كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك موسم استثنائي ونجاح كبير في موسم القمح خلال عام 2026 وهو ما عبرت عنه الأرقام.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المساحة المنزرعة بلغت 3.7 مليون فدان قمح.

ولفت إلى أن المستهدف توريد 5 ملايين طن قمح، حيث إن الإنتاج الكلي بلغ 10 ملايين طن قمح في مصر، وهذه نتائج إيجابية وسط الاحتفال من المزارعين بالحصاد.

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 حالة من الاستقرار داخل الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، بالتزامن مع زيادة معدلات البحث من جانب المواطنين والتجار لمعرفة أحدث الأسعار اليومية، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى وارتفاع معدلات الاستهلاك داخل الأسواق المصرية.

وتحرص الأسر المصرية بشكل يومي على متابعة أسعار الفراخ البيضاء والبيض والكتاكيت، باعتبارها من السلع الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها داخل المنازل، وسط متابعة مستمرة لتحركات الأسعار داخل المزارع والأسواق ومحال البيع للمستهلك.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19 مايو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5880 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6860 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7840 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54880 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 19 مايو 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.40 جنيه

سعر الشراء: 53.26 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.10 جنيه

سعر الشراء: 61.93 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.29 جنيه

سعر الشراء: 71.10 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.22 جنيه

سعر الشراء: 14.19 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 174.09 جنيه

سعر الشراء: 173.58 جنيه