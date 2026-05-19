الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الحق اتصالح على مخالفات البناء من أجل أولادك.. تعرف على الجديد

البهى عمرو

يشهد قانون التصالح على مخالفات البناء اهتمامًا واسعًا من قبل المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة بعد إعلان الدولة عن عدد من التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات. 

وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق المواطنين، حيث شملت التعديلات 8 مواد أساسية بالقانون لتنظيم الإجراءات وتبسيطها.

وأكد محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس عقدت جلسة لقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وزيرة التنمية المحلية أوضحت أن الوزارة أعدّت مشروع قانون جديدًا لتعديل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن المشروع تم اعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.

 

1- السماح بالتصالح على الجراجات.


2- التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.


3- استكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف.


4- منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات.


5- مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي.


6- تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية (7 و8) لتسريع الإجراءات.


7- الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري لتخفيف الأعباء المالية.


8- خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.


وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية أن التعديلات الجديدة تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، بحيث لن يضطر المواطن إلى التنقل بين المكاتب المختلفة، مؤكدًا أن مقدم طلب التصالح سيتلقى الرد خلال مدة أقصاها شهر، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة يُعتبر ذلك موافقة على طلب التصالح.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الفترة المقبلة، وبعد التعديلات التي ستُجرى على قانون التصالح، ستشهد حل العديد من المشكلات التي كانت تواجه المواطنين، موضحًا أن الرد على طلبات التصالح سيكون خلال شهر واحد من تقديم الطلب من خلال الوحدات المحلية.

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه في حال عدم الرد خلال مدة الشهر، يُعد ذلك بمثابة موافقة ضمنية على طلب التصالح، وهو ما يساهم في تقليل انتقال المواطنين بين المكاتب المختلفة وتجنب التعقيدات الإدارية.

وأشار إلى أنه سيتم السماح بالتصالح على شقة واحدة داخل العمارة في حال وجود أكثر من وحدة مخالفة، مشيرًا إلى أن إجمالي من تقدموا للتصالح على مخالفات البناء يصل إلى نحو مليوني حالة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من نحو 87% من إجمالي الطلبات المقدمة، بينما لا يزال هناك ما يقرب من 3 ملايين مواطن لم يتقدموا بعد للتصالح وفق القانون السابق الصادر عام 2019، معتبرًا أن الفرصة الحالية تمثل فرصة مهمة للتصالح.

وأكد أن القانون الجديد سيتيح تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء عادي، وأنه لن يكون هناك تهديد بإزالة العقارات التي يتم التصالح عليها، بما يضمن للمواطنين استقرارًا وسكنًا آمنًا لأسرهم في المستقبل.

قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها
جانب من المضبوطات
تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر
ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان
