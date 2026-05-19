قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبرص تعلن تصدير أول شحنة غاز إلى أوروبا عبر مصر في 2028
توجيهات رئاسية بتسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي
قطع في الوجه.. القبض على عامل تعدى على قائد دراجة نارية في كفر الشيخ
الأهلي يفتح خط المغرب الساخن.. عبد الحفيظ يراهن على بوجلبان لحسم صفقة الهداف قبل بيراميدز والخليج
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي
سماع دوي انفجـ ـارات في جزيرة قشم.. ومشروع قرار ضد إيران بمجلس الأمن
هاني سويلم يتفقد مشروعات الري الحديث بقنا.. والطاقة الشمسية تدعم 17 ألف مزارع
الغربية تُصدر عبقرية جديدة.. سلمى أشرف تبدأ من المدرسة الحكومية بالقرية وتنتهي وصيفةً للعالم في الروبوتات الذكية
الصحة: تحديث 63 ماكينة غسيل كلوي و151 كرسيا وتطوير 15 محطة معالجة مياه
مصر تعزز حضورها العالمي.. وزير الطيران يفتتح مؤتمر إياتا للمناولة الأرضية (IGHC 2026) بالقاهرة
هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
6 أيام كاملة رسميا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيناريوهات مثيرة في الدوري الإنجليزي.. كيف يحسم اللقب حال تساوي أرسنال والسيتي؟

مانشستر سيتي وآرسنال
مانشستر سيتي وآرسنال
منتصر الرفاعي

تزداد المنافسة اشتعالا في سباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع اقتراب الموسم من نهايته في ظل الصراع القوي بين أرسنال ومانشستر سيتي على حصد اللقب ما يفتح الباب أمام العديد من السيناريوهات المثيرة لحسم البطولة.

ومع احتدام المنافسة على القمة، تلعب اللوائح والمعايير الفنية دورا حاسما في تحديد هوية البطل حال تساوي الفريقين في عدد النقاط حيث يعتمد الاتحاد الإنجليزي في المقام الأول على فارق الأهداف كمعيار أساسي لترتيب الفرق.

ويتساوى آرسنال ومانشستر سيتي حاليًا في فارق الأهداف بـ(+43) وهو ما يزيد من سخونة الجولات الأخيرة، خاصة مع التقارب الكبير في المستوى والأداء بين الفريقين طوال الموسم.

مانشستر سيتي الافضل تهدفيا 

وفي حال استمرار التساوي في فارق الأهداف يتم الاحتكام إلى عدد الأهداف المسجلة خلال الموسم وهو المعيار الذي يمنح الأفضلية حتى الآن لمانشستر سيتي بعدما سجل الفريق 75 هدفا مقابل 69 هدفا لآرسنال ليؤكد تفوقه الهجومي النسبي في سباق اللقب.

سيناريو اللجوء اللي المواجهات المباشرة 

أما إذا استمر التعادل بين الفريقين في جميع المعايير السابقة فإن اللوائح تنص على اللجوء إلى نتائج المواجهات المباشرة بين الفريقين خلال الموسم سواء من حيث عدد النقاط المحققة أو فارق الأهداف في تلك المواجهات.

مباراة فاصلة تجمع السيتي وآرسنال 

ويبقى السيناريو الأكثر إثارة هو اللجوء إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري الإنجليزي وهو احتمال يبدو بعيدا لكنه يظل قائما حسابيا في ظل التقارب الشديد بين الفريقين مع اقتراب خط النهاية.

وتترقب جماهير الكرة الإنجليزية الجولات الحاسمة من الموسم الحالي في انتظار معرفة من سيتمكن من حسم اللقب في واحدة من أكثر نسخ البريميرليج تنافسا وإثارة خلال السنوات الأخيرة.

مانشستر سيتي آرسنال الدوري الانجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

دونالد ترامب

ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي

البنزين

آخر تحديث…أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

بدرية طلبة

بدرية طلبة تكشف تطورات حالتها الصحية

محمد دياب ومحمد رمضان

محمد دياب لفارايتي: إلتزام محمد رمضان بمشروع أسد كان مثاليًا

شمس البارودي

ذكريات خاصة.. شمس البارودي تستعيد موقفا لها مع الشيخ الشعراوي

بالصور

قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة

قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها
قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها
قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها

تموين الشرقية يضبط 5.5 طن مخللات فاسدة و 26ألف لتر وقود مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر

تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر
تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر
تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر

أبطال فيلم FJORD يخطفون الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان كان

ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان
ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان
ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد