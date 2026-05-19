سيناريوهات مثيرة في الدوري الإنجليزي.. كيف يحسم اللقب حال تساوي أرسنال والسيتي؟

تزداد المنافسة اشتعالا في سباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع اقتراب الموسم من نهايته في ظل الصراع القوي بين أرسنال ومانشستر سيتي على حصد اللقب ما يفتح الباب أمام العديد من السيناريوهات المثيرة لحسم البطولة.

ومع احتدام المنافسة على القمة، تلعب اللوائح والمعايير الفنية دورا حاسما في تحديد هوية البطل حال تساوي الفريقين في عدد النقاط حيث يعتمد الاتحاد الإنجليزي في المقام الأول على فارق الأهداف كمعيار أساسي لترتيب الفرق.

ويتساوى آرسنال ومانشستر سيتي حاليًا في فارق الأهداف بـ(+43) وهو ما يزيد من سخونة الجولات الأخيرة، خاصة مع التقارب الكبير في المستوى والأداء بين الفريقين طوال الموسم.

مانشستر سيتي الافضل تهدفيا

وفي حال استمرار التساوي في فارق الأهداف يتم الاحتكام إلى عدد الأهداف المسجلة خلال الموسم وهو المعيار الذي يمنح الأفضلية حتى الآن لمانشستر سيتي بعدما سجل الفريق 75 هدفا مقابل 69 هدفا لآرسنال ليؤكد تفوقه الهجومي النسبي في سباق اللقب.

سيناريو اللجوء اللي المواجهات المباشرة

أما إذا استمر التعادل بين الفريقين في جميع المعايير السابقة فإن اللوائح تنص على اللجوء إلى نتائج المواجهات المباشرة بين الفريقين خلال الموسم سواء من حيث عدد النقاط المحققة أو فارق الأهداف في تلك المواجهات.

مباراة فاصلة تجمع السيتي وآرسنال

ويبقى السيناريو الأكثر إثارة هو اللجوء إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري الإنجليزي وهو احتمال يبدو بعيدا لكنه يظل قائما حسابيا في ظل التقارب الشديد بين الفريقين مع اقتراب خط النهاية.

وتترقب جماهير الكرة الإنجليزية الجولات الحاسمة من الموسم الحالي في انتظار معرفة من سيتمكن من حسم اللقب في واحدة من أكثر نسخ البريميرليج تنافسا وإثارة خلال السنوات الأخيرة.