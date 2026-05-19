قطع في الوجه.. القبض على عامل تعدى على قائد دراجة نارية في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على قائد دراجة نارية بسلاح أبيض وإحداث إصابته بكفر الشيخ.

بالفحص أمكن تحديد الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو، طرف أول (عامل "له معلومات جنائية" مصاب بجرح قطعى بالوجه)، وطرف ثان (عامل "له معلومات جنائية")، وتبين حدوث مشاجرة بينهما لخلافات سابقة قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى بالضرب على الطرف الأول باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية, وتولت النيابة العامة التحقيق.