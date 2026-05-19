الأعلى للإعلام يُقرر مد البث المباشر للبرامج الرياضية بسبب كأس العالم

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، السماح لجميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، باستمرار البث المباشر للبرامج الرياضية على مدار الـ ٢٤ ساعة.

كما قرر المجلس السماح بتقديم فقرة التحليل التحكيمي، اعتباراً من الاثنين الموافق ١ يونيو ٢٠٢٦ وحتى الجمعة الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٦، بمناسبة انطلاق مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وذلك استثناءً من قرار المجلس رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٤.

تأتي هذه القرارات بناءً على التوصية التي رفعتها لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنح استثناءات في مواعيد البث مراعاةً لفروق التوقيت، مع إلزام القنوات الفضائية بإخطار المجلس بجداول بثها الاستثنائي قبل 72 ساعة على الأقل من موعد البث.

وأضافت لجنة ضبط أداء الإعلامي الرياضي، أنه فيما يتعلق بفقرة التحكيم، ونظراً للطابع الدولي للبطولة وضرورات التغطية الإعلامية المتخصصة، يُشترط أن يقتصر التحليل على الجانب الفني البحت بواسطة أحد خبراء التحكيم الحاصلين على الشارة الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأن تتم المعالجة بصورة موضوعية تخلو تماماً من أي طعن في النزاهة أو تشكيك في النوايا، ويحظر كل صياغة تنطوي على ادعاء بالتحيز أو الإهمال المتعمد أو ما في حكمهما.

وتزول هذه الاستثناءات تلقائياً بانتهاء المدة المقررة ليعود العمل بالقرار الأصلي سارياً بكامل أثره دون الحاجة لصدور قرار جديد، وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام احتفاظه بحقه الكامل في سحب هذه الاستثناءات من أي قناة تخالف هذه الاشتراطات.