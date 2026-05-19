البنتاجون يعلن تحديد موعد لتجربة جديدة للصاروخ النووي "مينتمان 3"

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية “البنتاجون” عن تحديد موعد لتجربة جديدة للصاروخ النووي "مينتمان 3".

وذكرت الوزارة أنه سيتم إجراء الإطلاق التجريبي تحت الرمز "GT 256"، في 20 مايو الجاري، من المنطقة الشمالية بقاعدة "فاندنبرج" الفضائية في كاليفورنيا.

وبحسب وزارة الحرب الأمريكية، الغرض الرسمي من العملية هو جمع البيانات للتحقق من فعالية وجاهزية ودقة النظام الصاروخي.

وأكد الجيش الأمريكي أن هذه التجربة "ليست ردًا" على التصاعد الحاد في التوترات العالمية الناجمة عن حربه على إيران أو الأحداث العالمية، بل هي "جزء من تقييم سنوي"، على حد قوله.