بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤاشرتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على تراجع مؤشراتها، حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 21.82 نقطة بما نسبته 0.25% ليصل إلى مستوى 8659.27 نقطة، إذ جرى تداول نحو 403 ملايين سهم عبر 23 ألفا و307 صفقات نقدية بقيمة تصل إلى نحو 100 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 8.91 نقطة بما نسبته 0.10% ليصل إلى مستوى 8532.56 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 244 مليون سهم من خلال 11 ألفا و655 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 39.1 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 25.71 نقطة بما نسبته 0.28% ليصل إلى مستوى 9135.59 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 159 مليون سهم عبر 11 ألفا و652 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 61.4 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 40.01 نقطة بما نسبته 0.42% ليصل إلى مستوى 9486.03 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 201 مليون سهم عبر 8996 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 33.1 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "الأنظمة" و"أولى تكافل" و"أسمنت" و"الصفاة" و"النخيل" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "الاعادة" و"الخليجي" و"فيوتشر كيد" و"خليجت" و"كفيك" الأكثر انخفاضا.