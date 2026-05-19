مجلس حكماء المسلمين يُدينُ حادث إطلاق النار على مسجد في سان دييجو الأمريكية

فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
إيمان طلعت

يُدين مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشدِّ العبارات، حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدًا داخل مركزٍ إسلاميٍّ في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكيَّة، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص.

ويؤكِّد مجلس حكماء المسلمين رفضَه القاطع لكافة أشكال العنف والكراهية والتطرف والإسلاموفوبيا، واستهداف دُور العبادة والمصلِّين الآمنين، مشددًا على أنَّ مثل هذه الأعمال الإجراميَّة مرفوضةٌ دينيًّا وإنسانيًّا وأخلاقيًّا، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والقيم الإنسانية ومبادئ التَّعايش المشترك، وتهديدًا لأمن المجتمعات واستقرارها.

ويدعو مجلس حكماء المسلمين إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة خطابات الكراهية والعنصرية والإسلاموفوبيا، وتجفيف منابع التطرف والتَّحريض بكافة أشكاله وصوره، والعمل على ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل والتَّعايش السلمي والأخوَّة الإنسانيَّة بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، مُعربًا عن تضامنه مع ضحايا هذا الحادث الأليم وأُسرِهم.

فى سياق متصل، علق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على الهجوم المسلح والاعتداء الدامي الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو الأمريكية، والذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص، من بينهم مراهقان يُشتبه في تنفيذهما لهذه العملية الإرهابية.

ووفقاً للتقارير الأمنية الرسمية التي نقلتها وكالة أسوشيتد برس، فإن المشتبه بهما لقيا مصرعهما عقب إطلاق النار الكثيف داخل أو بالقرب من المركز الإسلامي الواقع في منطقة شمال وسط المدينة، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة ومحددة حتى الآن حول كيفية مقتلهما.

وفرضت قوات الشرطة الأمريكية طوقاً أمنياً مشدداً وصارماً حول الموقع بالكامل لإجلاء المدنيين والأطفال المتواجدين داخل المدرسة التابعة للمركز لضمان سلامتهم.

وأثار الهجوم الغادر ردود فعل رسمية فورية وواسعة؛ حيث أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الواقعة بشكل قاطع واصفاً إياها بالأمر المروع.

في سياق متصل، أعلن مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، عن متابعة الحاكم الحثيثة والدقيقة لكافة التطورات الميدانية وتلقيه إحاطات أمنية مستمرة، معرباً عن تقديره البالغ لجهود طواقم الإسعاف والدفاع المدني وقوات الطوارئ في حماية المجتمع المحلي، ومطالباً المواطنين بالالتزام التام بتعليمات وتوجيهات السلطات الأمنية التي واصلت تحقيقاتها المكثفة للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه الحقيقية.

وفي إطار متابعته المستمرة والدقيقة لتداعيات هذا الهجوم الأليم، أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن هذا الحادث الإرهابي يعيد فتح ملف تأمين وحماية دور العبادة بشكل ملح وعاجل على الساحة الدولية، خاصة في ظل تصاعد التهديدات والمخاطر الأمنية المتزايدة المحيطة بالمؤسسات الدينية في الآونة الأخيرة بمختلف دول العالم.

وأوضح المرصد في تحليله أن هذا التصاعد الخطير يرتبط، بحسب القراءات التحليلية الدقيقة للمشهد الأمني العالمي، بنمو خطابات جماعات اليمين المتطرف المتصاعدة والحركات القومية البيضاء المتشددة.

وأكد أن هذا الوضع يستدعي وبشكل فوري إجراء تقييم شامل وعميق للمقاربات الأمنية والفكرية الحالية، وصياغة استراتيجيات دولية جديدة لمواجهة جرائم الكراهية والتطرف العنيف، بما يضمن سلامة وأمن جميع دور العبادة دون النظر إلى معتقد روادها.

كما لفت مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إلى قضية غاية في الأهمية والخطورة أظهرها الحادث، وهي ضرورة العمل الجاد والمستمر على الحفاظ على الأمن الفكري للمراهقين والنشء الصغير.

وأشار المرصد إلى أن هذا الأمر يستلزم بالضرورة تضافر جميع جهود الجهات الرسمية وغير الرسمية على المستوى المؤسسي والمجتمعي لتحصين عقول الشباب والمراهقين وحمايتهم من الوقوع في فخ الأفكار المضللة والهدامة التي تبثها جماعات العنف والتطرف عبر المنصات المختلفة.

