الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شراكة مصرية إسبانية لدعم المعالجة البيئية وإعادة استخدام المياه بمصانع سكر قوص بمحافظة قنا

حنان توفيق

قام وفد من وزارة التنمية المحلية والبيئة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بزيارة لمصانع سكر قوص التابعة لشركة السكر والصناعات التكميلية بمحافظة قنا ، بحضور السيدة Eva Suarez مدير الوكالة الإسبانية، وممثلي الوكالة، والدكتور عيد الراجحي مساعد وزيرة التنمية المحلية و البيئة للدعم الفني للحد من التلوث، الدكتورة رشا محمد صالح رئيس الإدارة المركزية لنوعية المياه، والمهندس عبدالله سليمان مدير عام نوعية مياه الصرف وإعادة الاستخدام، والأستاذة ريهام المكاوى مدير إدارة التعاون مع المنظمات الدولية، المهندس كريم أحمد زاكر ممثل برنامج التحكم في التلوث الصناعي .

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الزيارة المشتركة لوفد الوزارة والوكالة الإسبانية تأتي في إطار جهود الوزارة للاستفادة من التعاون مع شركاء التنمية في تنفيذ المشروعات البيئية التي تدفع خطى مصر نحو التحول الأخضر، ومنها تنفيذ مشروعات توفيق أوضاع الصناعة وتحويلها إلى صناعة خضراء بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات المعمول بها في العالم والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، حيث يبحث جهاز شئون البيئة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي آليات التعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل أبراج التبريد وتحويل مياه الصرف الصناعي المعالج علي شبكة الصرف الصحي لدعم معالجة الصرف الصناعي بشركة سكر قوص.

وقد تفقد الوفد المشروعات البيئية بمصانع سكر قوص ( أبراج التبريد الراسية - محطة الصرف الصناعي )، ومكونات المشروعات البيئية، وتم إستعراض نبذة مختصرة عن كيفية عملها وطرق المعالجة المستخدمة ونوعية المياه التي تقوم بمعالجتها وطرق تصريف المياه المعالجة وإعادة استخدامها.

تاهيل المشروعات البيئية بمصانع سكر قوص

كما عرض برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة التنمية المحلية والبيئة البرنامج المقترح لتأهيل المشروعات البيئية بمصانع سكر قوص، وتم الاتفاق بين ممثلي شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية وممثلي الوكالة الإسبانية علي العمل بمشروع تأهيل عدد ٥ خلايا من أبراج التبريد الراسية، ومشروع توصيل الصرف الصناعي المعالج علي الشبكة العمومية لمدينة قوص.

