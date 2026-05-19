يتجاوز المعدل العالمي.. أياتا يتوقع نمواً قياسياً لطيران مصر حتى 2050

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن بيانات وإحصائيات رسمية تُظهر آفاقاً واعدة وفرصاً غير محدودة لنمو قطاع الطيران المدني في مصر، داعياً إلى استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع لترجمة هذا النمو إلى قفزة اقتصادية واجتماعية شاملة.

لغة الأرقام.. مصر تتفوق على المتوسط العالمي

واستعرضت توقعات "الإياتا" طويلة الأمد لحركة المسافرين في مصر مسارين للنمو حتى عام 2050:

السيناريو المتوسط: يتوقع نمو الطلب بمعدل سنوي قدره 3.4%، مما يضع مصر فوق متوسط معدل النمو العالمي البالغ 3.1%.

السيناريو المرتفع: يتوقع قفزة في نمو الطلب بمعدل سنوي يصل إلى 3.8%، وهو مؤشر يعكس المقومات القوية التي تتمتع بها الدولة المصرية.

استثمارات طموحة وبيئة تنظيمية مواكبة

ومن جانبه، أكد "نيك كارين"، نائب الرئيس الأول للعمليات والسلامة والأمن في "الإياتا"، أن شركات الطيران تستثمر بقوة استعداداً لهذا النمو، مشدداً على ضرورة أن تواكب البيئة التنظيمية هذا التوجه عبر توفير بنية تحتية فعالة ومنخفضة التكلفة، وأطر تشريعية تتماشى مع المعايير العالمية.

وحدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي 3 محاور رئيسية لضمان تحقيق كامل القيمة الاقتصادية للطيران في مصر، جاءت كالتالي:

1. بنية تحتية قائمة على الطلب (تطوير مطارات القاهرة وسفنكس والإسكندرية):

أشاد "الإياتا" بمشروعات التطوير الكبرى التي تشهدها المطارات المصرية، وفي مقدمتها مطار القاهرة الدولي، ومطار الإسكندرية الدولي، ومطار سفنكس الدولي. وحث الاتحاد على إجراء مشاورات مبكرة وجوهرية مع شركات الطيران لضمان أن تكون هذه الاستثمارات في البنية التحتية ومقدمي خدمات الملاحة الجوية (ANSP) قائمة على الطلب الفعلي وفعالة من حيث التكلفة، لتقديم السعة المطلوبة بأمان ودون فرض أعباء مالية إضافية على المسافرين والشركات.

2. مراجعة لوائح حقوق المسافرين:

رحب الاتحاد بالتعاون الجاري حالياً لمراجعة اللوائح التنظيمية الخاصة بحقوق المسافرين في مصر، معتبراً إياها فرصة مثالية للاستفادة من الخبرات الدولية ومواءمة التشريعات المصرية مع أفضل الممارسات العالمية، لتجنب الأعباء الروتينية وتحقيق التوازن بين حقوق الركاب والناقلات الجوية.

3. توطين صناعة وقود الطيران المستدام (SAF):

ثمن "الإياتا" خطط وزارة الطيران المدني المصرية والتزامها بالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، عبر المضي قدماً في مشاريع إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF).

وأكد الاتحاد أن وضع إطار سياسي داعم لهذه الاستثمارات سيمكّن مصر من تحقيق طموحها في أن تصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً للطيران منخفض الكربون ومحطة رئيسية للوقود الأخضر.