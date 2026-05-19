تموين الشرقية يضبط 5.5 طن مخللات فاسدة و 26ألف لتر وقود مجهولة المصدر

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها.

من جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية قيام الإدارات التموينية بالاشتراك مع الرقابة التموينية بالمديرية والإدارة العامة للتجارة الداخلية والهيئة المصرية العامة للبترول بنطاق مركزي أولاد صقر وكفر صقر بشن حملة تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والسلع الاستراتيجية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (٥ طن و ٥٦٥ كجم) مخللات غير صالحة للإستخدام الآدمي تنبعث منها روائح كريهة و تظهر عليها علامات الفساد وغير مدون عليها بيانات ومجهولة المصدر وتم تحرير محضر ضد صاحب طلمبة مواد بترولية لحيازته كميات (٣٠٠ لتر) سولار و (١٠٠لتر) بنزين ٨٠ بدون فواتير بمحطة تموين سيارات وتحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وفي مراكز أولاد صقر وكفر صقر تم تحرير عدد (٥٠ ) مخالفة للمخابز البلدية ، شملت مخالفات نقص وزن ومخالفات عدم نظافة أدوات العجين ، ومخالفات عدم إعطاء بون صرف، ومخالفات تصرف فى ( ٢٥٠ كجم ) دقيق ، وعدم الإعلان عن بيانات المخبز ومخالفة غلق بدون إذن، ومخالفة توقف عن الإنتاج، و مخالفات مواصفات، بالإضافة إلى مخالفة عدم تمكين الحملة وتحرير( ٧) محاضر ضد التجار التموينين المخالفين.

وتم تحرير (٧) محاضر لمحلات جزارة للذبح خارج السلخانة وتم ضبط (٤٠ كجم) لحوم وتحرير عدد من المحاضر ضد محطات تموين سيارات لتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية ، حيث تم ضبط محطة لتجميع (٣٢٥٩ ) لتر سولار و(٤٣٨٣) لتر بنزين ٩٢، ومحطة أخرى لتجميع (٧٤٥٣ ) لتر سولار و(٢٠١٤) لتر بنزين ٩٢، بالإضافة إلى ضبط محطة لتجميع (١٣٠٠ ) لتر سولار، ومحطة لتجميع (٤١٦٢) لتر سولار و(١٦٩٢ ) لتر بنزين ٩٢، وأخرى لتجميع (١٩٦٩) لتر سولار.