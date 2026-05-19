الأهلي يفتح خط المغرب الساخن.. عبد الحفيظ يراهن على بوجلبان لحسم صفقة الهداف قبل بيراميدز والخليج

بدأ النادي الأهلي التحرك مبكراً وبقوة استعداداً للموسم الجديد في ظل رغبة الإدارة الحمراء في إعادة تشكيل الخط الأمامي للفريق بصفقات هجومية قادرة على صناعة الفارق قارياً ومحلياً بعدما كشفت الفترة الأخيرة عن حاجة الفريق لمهاجم يمتلك السرعة والقدرة على الحسم أمام المرمى.

وفي هذا الإطار تحولت الأنظار داخل القلعة الحمراء إلى الدوري المغربي وتحديداً نحو سفيان بنجديدة مهاجم المغرب الفاسي الذي أصبح الاسم الأكثر تداولاً داخل ملفات التعاقدات في الأهلي خلال الأيام الماضية وسط تحركات مكثفة يقودها سيد عبد الحفيظ بالتنسيق مع التونسي أنيس بوجلبان.

بوجلبان في مهمة خاصة بالمغرب

وكشفت مصادر مطلعة أن سيد عبد الحفيظ طلب من التونسي أنيس بوجلبان المرشح لتولي مسؤولية إدارة الإسكاوتنج بالأهلي خلال الفترة المقبلة السفر إلى المغرب من أجل التحرك بشكل مباشر لحسم صفقة سفيان بنجديدة.

وترى إدارة الأهلي أن المفاوضات التقليدية لن تكون كافية في ظل دخول أكثر من نادٍ على خط التفاوض مع اللاعب لذلك تم تكليف بوجلبان بمهمة خاصة تهدف إلى تقريب وجهات النظر مع نادي المغرب الفاسي والوصول إلى اتفاق نهائي قبل اشتعال الصراع على الصفقة.

ويحظى بوجلبان بثقة كبيرة داخل الأهلي بسبب علاقاته الواسعة في الكرة المغاربية بالإضافة إلى خبراته السابقة ومعرفته الجيدة بالسوق المغربي وهو ما دفع الإدارة للاعتماد عليه في واحدة من أهم الصفقات الهجومية المنتظرة.

لماذا أصبح بنجديدة أولوية داخل الأهلي؟

الأهلي لا يبحث فقط عن مهاجم جديد بل عن لاعب يملك مواصفات مختلفة تتناسب مع شكل الفريق في الموسم المقبل خاصة مع الرغبة في بناء فريق أكثر سرعة وفاعلية هجومياً.

وبحسب الرؤية الفنية داخل النادي فإن سفيان بنجديدة يمتلك عدداً من العناصر التي جعلته يتصدر قائمة المرشحين أبرزها التحرك المستمر داخل منطقة الجزاء والقدرة على اللعب تحت الضغط بالإضافة إلى تنوع الحلول الهجومية سواء بالتسجيل أو صناعة الفرص.

كما أن اللاعب المغربي البالغ من العمر 25 عاماً يملك خبرة احترافية أوروبية بعدما خاض تجربة في الدوري البلجيكي مع ستاندر ليج ثم بروكسل قبل أن يعود إلى المغرب عبر بوابة المغرب الفاسي وهو ما يمنحه أفضلية من حيث الجاهزية الذهنية والتكتيكية.

وترى الإدارة الحمراء أن اللاعب لا يزال يملك مساحة كبيرة للتطور وهو ما يتناسب مع سياسة الأهلي الحالية في التعاقد مع لاعبين يمكن الاستثمار فيهم فنياً وتسويقياً.

بيراميدز والخليج يشعلان المفاوضات

ورغم التحركات القوية من الأهلي فإن الصفقة لا تبدو سهلة على الإطلاق خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من أندية خليجية وتحديداً من الدوريين السعودي والقطري إلى جانب دخول بيراميدز بقوة في سباق التعاقد مع اللاعب.

وتخشى إدارة الأهلي من تكرار سيناريوهات سابقة شهدت ضياع صفقات مهمة في اللحظات الأخيرة بسبب العروض المالية الضخمة لذلك تسعى الإدارة للتحرك بسرعة وإنهاء الاتفاق قبل ارتفاع سقف المطالب المالية.

ويمثل اهتمام بيراميدز باللاعب عاملاً إضافياً للضغط خاصة أن النادي السماوي أصبح منافساً مباشراً للأهلي في سوق الانتقالات خلال السنوات الأخيرة مع امتلاكه قدرة مالية كبيرة تسمح له بالمنافسة على أبرز الأسماء.

أزمة الشرط الجزائي تربك الحسابات

العقبة الأكبر في الصفقة تتمثل في المقابل المالي المطلوب من نادي المغرب الفاسي حيث تشير المعلومات إلى أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يصل إلى 3.5 مليون دولار وهو رقم تعتبره إدارة الأهلي مبالغاً فيه.

وفي المقابل حدد مسئولو الأهلي سقفاً مالياً يقارب مليوني دولار لإتمام الصفقة مع إمكانية إضافة بعض الامتيازات والحوافز المرتبطة بنسبة المشاركة أو البطولات لتقريب وجهات النظر.

وتأمل الإدارة الحمراء في استغلال رغبة اللاعب في خوض تجربة أكبر قارياً للمساعدة في تخفيض المطالب المالية خاصة أن الأهلي يشارك باستمرار في دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية وهو ما يمنح اللاعب فرصة للظهور على مستوى أعلى.