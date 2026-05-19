مهيب عبد الهادي: علامات استفهام حول خطة الأهلي القادمة

قال الإعلامي مهيب عبد الهادي، خلال ظهوره في برنامج “اللعيب” على قناة MBC مصر، إن المدير الفني للأهلي “توروب” يقترب من خوض آخر مباراة له مع الفريق غدًا، على حد تعبيره، مشيرًا إلى وجود حالة من الغموض حول مستقبله مع النادي.



وأضاف عبد الهادي أن المدرب يعاني من أزمة صحية، وفق ما ذكره، مؤكدًا أنه قد يظهر في المباراة لتوديع اللاعبين قبل الرحيل، مع استمرار الحديث عن حصوله على مستحقاته كاملة.



وتطرق إلى ملف التعاقدات داخل النادي الأهلي، متسائلًا عن خطط الإدارة المقبلة في حال رحيل المدير الفني، وما إذا كان سيتم التوجه للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد بتكلفة مالية كبيرة.



كما أشار إلى أن الإنفاق الكبير داخل النادي يطرح تساؤلات حول مستقبل بعض اللاعبين وتجديد العقود، مثل حسين الشحات ومصطفى شوبير وإمام عاشور، متسائلًا عن رؤية الإدارة الفنية للفترة المقبلة.

واختتم مهيب عبد الهادي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحًا في الرؤية داخل النادي الأهلي، خاصة فيما يتعلق بالتخطيط الفني والصفقات المقبلة، مع تساؤلات حول الأهداف المستقبلية للفريق.