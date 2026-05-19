فرج عامر: أتمنى الأهلي يغير استراتيجيته ويبعد عن اللاعبين المعلمين

علا محمد

طرح المهندس ورجل الأعمال فرج عامر رؤية استراتيجية لتدعيم صفوف النادي الأهلي، داعياً الإدارة إلى التخلي عن اللاعبين المستهلكين وذوي الأداء الاستعراضي.


وقال فرج عامر عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"اتمني ان الاهلي يغير استراتجيته ، ويبتعد عن اللاعبين المعلمين اللي بيلعبوا بالشوكة والسكين  ، ويركز علي المصريين المزدوجي الجنسية الذين يلعبوا في اوروبا اكثر التزاما واكثر فهم لمعني الاحتراف الكروي  واتعلموا المعني الحقيقي للاحتراف والجدية وسنهم صغير  زي رضوان  حمزاوي مثلا ؛،لاعب نادي اكسير الفرنسي  طويل قوي البنيان بيلعب صانع لعب ممتاز ".

واضاف :"وايضا اللاعبين  الفلسطينيين الدين يلعبوا في اوروبا وخاصة السويد  والذين يمكن ان يتم قيدهم كلاعبين مصريين زي اسد الحملاوي ، صغير وهداف ".

واكمل :"وطبعا  في لاعب مصري عمر فايد لكن ده مصري كان في المقاولين العرب وا حترف في تركيا لكن مدافع ممتاز حيكون له شأن كبير في عالم كرة القدم اتمني ان ينجح الأهلي في ضمه، اتمني ان يعود الانضباط لغرفة ملابس الأهلي ".

وتابع :"، الأهلي عنده فرص حقيقية يبني فريق قوي جدا ويحقق احلام جماهيره وهذا هو الطريق الذي يسير فيه الأهلي أتمني ذلك".

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

