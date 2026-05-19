والد أشرف داري: الأهلي سيحدد مستقبل اللاعب الأيام المقبلة

كشف زهير داري، وكيل اللاعب أشرف داري ، عن تحديد النادي الأهلي لمصير اللاعب في الموسم الجديد.

وقال داري ، في تصريحات تلفزيونية: الأهلي سيحدد مستقبل أشرف داري ونحترم عقونا مع النادي ونحن ونحب الأهلي كثيرا.

ودخل نادي كالمار إف إف في اتصالات، مع إدارة النادي الأهلي خلال الأيام الماضية، للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع المدافع المغربي أشرف داري خلال فترة الانتقالات المقبلة.

اهتمام سويدي بأشرف داري

وأبدى النادي السويدي اهتمامًا مبدئيًا بضم اللاعب بشكل نهائي، في ظل متابعته لمستوى داري ورغبته في تدعيم الخط الخلفي بعناصر تمتلك خبرات أفريقية ودولية.

ويُفضل مسؤولو الأهلي التريث في حسم مصير أشرف داري، لحين مناقشة الأمر مع الجهاز الفني، خصوصًا أن الفريق مقبل على تحديات قوية محليًا وقاريًا، وهو ما يدفع الإدارة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

في المقابل، يترقب النادي السويدي تطورات موقف اللاعب خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للتحرك بشكل رسمي إذا حصل على مؤشرات إيجابية من جانب الأهلي بشأن إمكانية إتمام الصفقة.

ويبقى مستقبل أشرف داري مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في ظل الاهتمام الخارجي المتزايد بخدماته، مع انتظار الخطوة الرسمية الأولى من جانب كالمار السويدي