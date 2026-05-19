كالمار السويدي يستفسر عن أشرف داري.. والأهلي لم يتلق عرضًا رسميًا

دخل نادي كالمار إف إف في اتصالات مع إدارة النادي الأهلي خلال الأيام الماضية، للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع المدافع المغربي أشرف داري خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب ما كشفه الإعلامي جمال الغندور، فإن النادي السويدي أبدى اهتمامًا مبدئيًا بضم اللاعب بشكل نهائي، في ظل متابعته لمستوى داري ورغبته في تدعيم الخط الخلفي بعناصر تمتلك خبرات أفريقية ودولية.

اتصالات ودية دون مفاوضات رسمية

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته عبر برنامج “ستاد المحور”، أن الأمر حتى الآن لم يتجاوز مرحلة الاستفسارات الودية بين الطرفين، حيث لم تصل إلى الأهلي أي عروض رسمية سواء عبر فاكس أو بريد إلكتروني لحسم الصفقة.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي لم تدخل في أي مفاوضات مباشرة بشأن بيع اللاعب، خاصة أن الملف لا يزال في بدايته، كما أن النادي ينتظر اتضاح الرؤية الفنية الخاصة بقائمة الفريق للموسم الجديد قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالراحلين.

موقف الأهلي من رحيل اللاعب

ويُفضل مسؤولو الأهلي التريث في حسم مصير أشرف داري لحين مناقشة الأمر مع الجهاز الفني، خصوصًا أن الفريق مقبل على تحديات قوية محليًا وقاريًا، وهو ما يدفع الإدارة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

في المقابل، يترقب النادي السويدي تطورات موقف اللاعب خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للتحرك بشكل رسمي إذا حصل على مؤشرات إيجابية من جانب الأهلي بشأن إمكانية إتمام الصفقة.

ويبقى مستقبل أشرف داري مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في ظل الاهتمام الخارجي المتزايد بخدماته، مع انتظار الخطوة الرسمية الأولى من جانب كالمار السويدي