الأنبا ميخائيل يشارك في افتتاح معرض "خيال الروح" بحضور وزراء ومحافظ القاهرة

شارك، مساء أمس، نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، في افتتاح المعرض الخاص بالأعمال الفنية لمعالي الدكتور سيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة (حلوان سابقا).

وجاء الافتتاح بحضور الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، ونائب رئيس جامعه العاصمة، وعدد من رؤساء الأقسام بالجامعة، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والقيادات الثقافية والفنية.

تعزيز دور الثقافة والإبداع

ويأتي هذا الحضور في إطار اهتمام الإيبارشية بدعم الفنون الراقية وتعزيز دور الثقافة والإبداع في بناء الإنسان، باعتبار الفن رسالة سامية تعكس الهوية الحضارية والإنسانية للمجتمع المصري.

حيث أعرب نيافته عن سعادته بالمشاركة في هذا المعرض الذي يضم مجموعه متميزة من الأعمال الفنية للأستاذ الدكتور سيد قنديل حيث عبر فيها عما يدور بالروح الإنسانية داخل الإنسان من مشاعر واحساس.

وتؤكد الكنيسة تقديرها لكافة الجهود المبذولة لدعم الحركة الفنية والثقافية، متمنية دوام التوفيق والنجاح لكل المبادرات التي تسهم في نشر الوعي والجمال والإبداع.