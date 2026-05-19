معتمد جمال يجهز الزمالك لموقعة سيراميكا كليوباترا في الدوري

يختتم الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعقد المدير الفني معتمد جمال جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، من أجل شرح البرنامج التدريبي الأخير، بجانب توضيح بعض التعليمات الفنية والخططية الخاصة بالمباراة المقبلة.

ويركز الجهاز الفني خلال الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية وتصحيح بعض الأخطاء، في إطار تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل اللقاء الحاسم أمام سيراميكا كليوباترا.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي المباراة مساء الأربعاء المقبل، في مواجهة يسعى خلالها الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على صدارة جدول الترتيب، حيث يمتلك الفريق الأبيض 53 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 44 نقطة.