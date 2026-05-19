الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دعم مسار التفاوض بين واشنطن وطهران..وزير الخارجية يلتقى مستشار الأمن القومي البريطاني

جانب من اللقاء
فرناس حفظي

في مستهل زيارته إلى لندن، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بـ "جوناثان باول" مستشار الأمن القومي البريطاني يوم الثلاثاء ١٩ مايو، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي استهل اللقاء بالتأكيد على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقاتها مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة. 

كما أكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية. وشدد على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق، وفتح مجالات جديدة للتعاون في مختلف القطاعات.

وتبادل الجانبان الرؤى والتقديرات إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أطلع الوزير عبد العاطي المسئول البريطاني على مستجدات الجهود المصرية الرامية إلى وقف التصعيد في المنطقة، مؤكداً دعم مصر للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في خفض التوتر وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية بعيداً عن التصعيد العسكري. وشدد كذلك على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي، وحذر وزير الخارجية من خطورة استمرار التداعيات الاقتصادية للصراعات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة معدلات التضخم، وارتفاع تكاليف الغذاء، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وحركة السياحة العالمية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، رحب الوزير عبد العاطي بالموقف البريطاني الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين وافتتاح سفارة لدولة فلسطين في لندن، مشددا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكى، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، بما يسهم في تحقيق التهدئة واستعادة الاستقرار. وأشار فى هذا السياق إلى أهمية مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مهامها من داخل القطاع، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية، فضلًا عن ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون قيود، بما يسهم في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق. كما أكد الرفض القاطع والإدانة الكاملة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، محذراً من تداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان ومنطقة القرن الإفريقي، حيث جدد وزير الخارجية التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعمة لوحدة الدول وسلامة أراضيها واستقرارها، ودعم مؤسساتها الوطنية بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوبها.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة إزاء القضايا الإقليمية والدولية، بما يعكس عمق العلاقات المصرية البريطانية وحرص البلدين على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي جوناثان باول مستشار الأمن القومي البريطاني التعاون الاقتصادي

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟

أسعار الطماطم بين الموجات الحارة والتصدير.. شعبة المصدرين تكشف أسباب الارتفاع المفاجئ وموعد الانفراجة

رياح الخماسين وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

محمد صلاح وسلوت

محمد صلاح يكتسح استفتاء لجمهور ليفربول في مواجهة آرني سلوت

الصحة العالمية: قلق بالغ جراء سرعة انتشار فيروس إيبولا

العراق يستكمل حملة "بغداد أجمل".. من الشوارع إلى الواجهات التاريخية

ارتفاع الوفيات جراء فيروس إيبولا في الكونغو إلى 131 حالة

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها في أسوان

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

طريقة عمل كفتة بالعسل والثوم

قبل عيد الأضحي.. طريقة عمل تشويحة الخروف على الطريقة الشعبية بطعم زمان

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

