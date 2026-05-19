نائب رئيس الوزراء: 300 مشروع حصاد 50 عامًا من الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية

شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية مؤسسة التمويل الدولية بمناسبة مرور 50 عاماً على التعاون والشراكة مع جمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، وجّه الدكتور حسين عيسى التهنئة إلى مؤسسة التمويل الدولية بهذه المناسبة، معرباً عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجسد نصف قرن من التعاون والعمل المشترك والدعم المتبادل بين الجانبين.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية قامت على أسس قوية من الشراكة والبناء والاستثمار، إلى جانب الثقة الكبيرة في إمكانات وقدرات الدولة المصرية، مشيراً إلى أن التعاون المثمر بين الجانبين تمثل في نحو 300 مشروع في العديد من القطاعات الحيوية، بما حقق نتائج إيجابية ومتنوعة دعمت الاقتصاد المصري وأسهمت في تعزيز جهود التنمية.

وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي يمثلان شريكين استراتيجيين لمصر، مؤكداً تطلع الحكومة المصرية إلى استمرار وتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل حرص الدولة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور حسين عيسى أن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية تمتلك دوراً مهماً في تقديم الدعم والمساندة اللازمة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وأضاف أن الحكومة تعمل حالياً على عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، من بينها إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات ضريبية وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكداً أن العمل على هذه الملفات تم بصورة جادة ومكثفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

كما أعرب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عن تطلع الحكومة إلى مزيد من التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية عبر آليات متعددة تشمل الدعم الفني والتمويلي، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية للدولة، وتيسير حياة المواطنين، وتحسين جودة الحياة لكل مصري.

وشهدت الفعالية، حضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من قيادات المؤسسات الدولية، من بينهم من مؤسسة التمويل الدولية: إثيوبيس تافارا نائب رئيس شئون منطقة أفريقيا، وداليا خليفة المدير الإقليمي لمتطقة وسط أفريقيا، وشيخ-عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، ومن البنك الدولي: ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، وعثمان ديون، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.