الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

قبل عيد الأضحي.. طريقة عمل تشويحة الخروف على الطريقة الشعبية بطعم زمان

أسماء عبد الحفيظ

تُعد تشويحة الخروف من الأكلات الشعبية الشهيرة ، التي يفضلها كثيرون خلال عيد الأضحى، خاصة في البيوت الريفية والمناطق الشعبية، إذ تُحضّر من أحشاء الخروف مثل الكبدة والرئة والقلب وبعض الأجزاء الداخلية المعروفة باسم الحلويات، وتتميز بطعمها القوي ورائحتها الشهية عند طهيها بالتوابل والثوم والفلفل.

ومع اقتراب العيد تبدأ الأسر في تجهيز وصفات مختلفة من لحوم الأضحية، وتأتي التشويحة ضمن الأكلات السريعة التي تُطهى فور الذبح وتُقدم ساخنة مع الخبز البلدي والسلطات.

تقدم الشيف جوجو عثمان، طريقة عمل تشويحة الخروف بالطريقة التالية.

ما هي تشويحة الخروف؟

يطلق اسم التشويحة على خليط من أجزاء داخلية للخروف يتم تقطيعها وتشويحها في السمنة أو الزيت مع البصل والثوم والتوابل حتى تكتسب نكهة قوية ومميزة، ويعتبرها البعض من ألذ أكلات العيد بسبب طعمها المختلف والغني.

وتختلف مكونات التشويحة من بيت لآخر، فهناك من يضيف الكبدة فقط، بينما يفضل آخرون إضافة الرئة والقلب والممبار وأجزاء أخرى حسب الرغبة.

مكونات تشويحة الخروف

  • نصف كيلو كبدة خروف
  • قطعة رئة وقلب مقطعة
  • بصلتان متوسطتا الحجم
  • 5 فصوص ثوم مفروم
  • فلفل أخضر حار
  • ملح وفلفل أسود
  • كمون وكزبرة ناشفة
  • شطة حسب الرغبة
  • ملعقتان سمنة أو زيت


  • في البداية تُغسل المكونات جيدًا بالخل والليمون للتخلص من أي رائحة زفارة، ثم تُقطع إلى مكعبات صغيرة متساوية.
  • يُوضع البصل في طاسة كبيرة مع السمنة حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا، ثم يُضاف الثوم والفلفل الأخضر مع التقليب.
  • بعد ذلك تُضاف قطع الكبدة والقلب والرئة وتُشوح على نار عالية حتى يتغير لونها وتبدأ في إخراج السوائل الخاصة بها.
  • تُضاف التوابل مثل الملح والفلفل والكمون والكزبرة والشطة، ثم تُترك المكونات حتى تنضج تمامًا وتتشرب النكهات.
  • ويفضل البعض إضافة قطعة صغيرة من اللية أثناء الطهي لإعطاء التشويحة طعمًا أغنى ورائحة مميزة.

أسرار نجاح التشويحة

هناك بعض الخطوات التي تمنح تشويحة الخروف مذاقًا احترافيًا، أهمها:

  • غسل الأحشاء جيدًا قبل الطهي
  • الطهي على نار عالية في البداية
  • عدم إضافة الماء حتى لا تفقد النكهة
  • استخدام التوابل البلدي خاصة الكمون والكزبرة
  • تناولها ساخنة فور الانتهاء من الطهي


أفضل طريقة لتقديمها

تُقدم تشويحة الخروف عادة مع الخبز البلدي الساخن والطحينة والسلطات الخضراء، كما يفضل البعض تناولها بجانب الفتة أو الأرز الأبيض.

