فرج عامر يشيد بموقف سيراميكا كليوباترا تجاه الزمالك

علق رجل الأعمال فرج عامر علي لقطة تنازل نادي سيراميكا لنادي الزمالك عن صحيتها في تذاكر اللقاء

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" نادي سيراميكا كليوباترا تنازل عن تذاكرة في مباراتة مع الزمالك التي سوف تحدد بطل الدوري العام بصفة اساسية الي جماهير الزمالك ، خطوة جملة تعبر عن الروح الرياضية ، لكن المباراة سو ف تكون في غاية السخونة والحماس ، نتمني التوفيق للكرة المصرية ".

ويواجه فريق الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة على ستاد القاهرة الدولي في ختام الدوري المصري.

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.