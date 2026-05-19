مواجهة الحسم.. منتخب مصر للناشئين يصطدم بالمغرب في أمم أفريقيا الليلة

يستعد منتخب مصر للناشئين بقيادة المدرب حسين عبد اللطيف لخوض مواجهة قوية أمام منتخب المغرب للناشئين، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين المقامة حاليًا في المغرب.

ويدخل المنتخبان اللقاء بطموحات كبيرة لحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، في مواجهة مرتقبة يتسلح خلالها المنتخب المغربي بعاملي الأرض والجمهور، بينما يسعى الفراعنة الصغار لمواصلة النتائج الإيجابية وتأكيد قوتهم في البطولة.

ويكفي التعادل المنتخبين من أجل ضمان التأهل إلى نصف النهائي، بالإضافة إلى حجز بطاقة المشاركة في كأس العالم للناشئين 2026 المقرر إقامته في قطر.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب مصر صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما يأتي منتخب تونس للناشئين ثالثًا بنقطة واحدة، ويتذيل منتخب إثيوبيا للناشئين المجموعة بنفس الرصيد.