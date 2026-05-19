رياضة

هازارد يكشف كواليس الرقم 7 في ريال مدريد: لم أطلب قميص رونالدو.. ومودريتش رفض منحي الرقم 10

إسلام مقلد

كشف النجم البلجيكي السابق إيدن هازارد، لأول مرة، تفاصيل الجدل الذي رافق اختياره لرقم قميصه بعد انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2019، مؤكدًا أنه لم يطلب ارتداء القميص رقم 7 الذي ارتبط باسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

مودريتش رفض التنازل عن الرقم 10

وقال هازارد، خلال تصريحات لقناة Canal + Foot الفرنسية، إنه كان يرغب في الحصول على الرقم 10، الذي كان يحمله النجم الكرواتي لوكا مودريتش، موضحًا: "لم أكن أريد الرقم 7، كنت أريد الرقم 10 من مودريتش، طلبته منه وتوقعت أن يوافق، لكنه رفض بشدة".

وأضاف مازحًا: "لم يكن الأمر يمثل ضغطًا بالنسبة لي لخلافة كريستيانو في مدريد، لأنني لم أذهب أساسًا لأحل محله، الإعلام فقط هو من روج لذلك".

"أسلوبي مختلف عن رونالدو"

وأكد النجم البلجيكي السابق أن أسلوب لعبه كان مختلفًا تمامًا عن رونالدو، قائلًا: "لا أستطيع تسجيل 60 أو 70 هدفًا في الموسم مثل كريستيانو، ذهبت إلى ريال مدريد لألعب بطريقتي الخاصة، وليس لأكون نسخة من رونالدو".

إصابات متكررة أنهت الحلم

وتحدث هازارد عن تجربته مع النادي الملكي، مشيرًا إلى أن الأمور لم تسر كما كان يتمنى، خاصة بسبب الإصابات المتكررة التي أثرت على مستواه منذ انتقاله من تشيلسي إلى ريال مدريد.

وكان هازارد قد انضم إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي في صفقة ضخمة، وسط توقعات بأن يصبح النجم الأول للفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، إلا أن رحلته مع الفريق الإسباني لم تحقق النجاح المنتظر.

الرقم 7 ظل مرتبطًا برونالدو

ويُذكر أن القميص رقم 7 ظل يحمل رمزية كبيرة داخل ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو، قبل أن يرتديه هازارد لاحقًا، بينما احتفظ مودريتش بالقميص رقم 10 حتى رحيله مؤخرًا إلى ميلان.

