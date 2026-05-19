وزير الصحة يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الطبي

عبدالصمد ماهر

على هامش مشاركته في الدورة الـ79 لجمعية الصحة العالمية، التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نظيره الدكتور راكان ناصر الدين وزير الصحة العامة بالجمهورية اللبنانية، وذلك على هامش الدورة الـ79 لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة حالياً بمدينة جنيف بسويسرا.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر ولبنان، مشددا على حرص الدولة المصرية قيادةً وحكومةً وشعبًا على دعم الأشقاء اللبنانيين ومساندتهم في مواجهة التحديات الصحية والإنسانية التي يمرون بها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات إدارة المستشفيات وتدريب وبناء قدرات الكوادر الطبية، ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية، إلى جانب دعم الرعاية الصحية الأولية والطوارئ والرعاية العاجلة.

 الاستفادة من التجربة المصرية 

وأضاف أن الجانبين بحثا آليات الاستفادة من التجربة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد من وزارة الصحة اللبنانية إلى مصر للاطلاع على مراحل تنفيذ المنظومة وتبادل الخبرات الفنية والإدارية في هذا المجال.

وأشار المتحدث الرسمي ، إلى أن اللقاء استعرض حجم الدعم المصري المقدم للبنان خلال السنوات الماضية، والذي شمل إرسال شحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإغاثية سواء عقب انفجار مرفأ بيروت أو خلال تداعيات الأزمات الأخيرة، مؤكدا استعداد مصر الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم الطبي والفني وفق الاحتياجات التي يحددها الجانب اللبناني.

ولفت إلى أن اللقاء تناول أيضا نتائج الاجتماع الافتراضي الطارئ لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد في مارس 2026، والذي أقر تقديم دعم عاجل للبنان بقيمة 200 ألف دولار للمساهمة في توفير الاحتياجات الصحية العاجلة ودعم القطاع الصحي اللبناني.

من جانبه، أعرب وزير الصحة اللبناني عن تقديره للدعم المصري المتواصل للبنان، مشيدًا بالدور المصري البارز في مساندة القطاع الصحي اللبناني، وحرصه على تعزيز أوجه التعاون العربي والإقليمي في المجال الصحي.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك لدعم الأمن الصحي الإقليمي وتعزيز جاهزية النظم الصحية للتعامل مع الأزمات والطوارئ، بما يحقق استدامة الخدمات الصحية ويحافظ على صحة المواطنين في كلا البلدين.

