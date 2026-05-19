قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الديون تهدد الأسر المصرية.. تحرك برلماني عاجل بشأن فوضى التمويل الاستهلاكي
وجوه جديدة تخطف الأضواء في مونديال 2026.. من يخرج من عباءة ميسي ورونالدو ومبابي؟
تصاعد التوتر.. أمريكا تعاقب كندا بفض الشراكة مع مجلس الدفاع الدائم
مصر مركز لإعادة التصدير.. تعاون مع أفريكسيم لتعزيز التجارة بين أفريقيا والعالم
نائب رئيس الوزراء: 300 مشروع حصاد 50 عامًا من الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية
أم بلا قلب.. المؤبد لربة منزل أنهت حياة طفلها في المعصرة بسبب كرهها له
وزير الصحة يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الطبي
بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون
موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب في أمم أفريقيا للناشئين
قفزة الوقود والأسمدة بسبب حرب إيران والجفاف تدفع مزارعي أستراليا لتقليص زراعة القمح
البعثة الطبية للحج: منظومة متكاملة للرعاية.. و 3948 حالة تردد على العيادات يوميًا
دعم مسار التفاوض بين واشنطن وطهران..وزير الخارجية يلتقى مستشار الأمن القومي البريطاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يسلم 16 عقد تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

سلم اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية 16 عقد تقنين جديد لعدد من المواطنين واضعي اليد بعد استيفائهم كامل الاشتراطات القانونية وموافقات الجهات المعنية وفقاً لأحكام القانون الجديد رقم 168 لسنة   2025 عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة.

 جاء ذلك خلال لقائه بهم بقاعة الإجتماعات بالديوان العام وبحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، المستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة ، المهندسة علا الجعبري مدير عام إدارة الاملاك ،  يحيى شكر مدير منظومة التقنين الالكترونية بالديوان العام .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالي ما تم تسليمه من عقود تقنين بلغ 36 عقداً علي القانون الجديد، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة أمام المواطنين  الجادين واتخاذ إجراءات عاجلة لسرعة الانتهاء من الملف بشكل كامل بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن معاً.

شدد المحافظ على استمرار العمل لإنهاء كافة الطلبات خلال الفترة القادمة ، دعماً لملف الحفاظ على أراضي الدولة وتحقيق الاستقرار للمواطنين وتمكينهم من استلام العقود الخاصة بأراضيهم لضمان استقرار أوضاعهم، والتعامل بحسم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة وإزالتها في المهد، والالتزام الصارم بالتوجيهات والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

وأكد أن ملف أراضي أملاك الدولة يعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة ، لافتاً إلى أن ما يتم من جهود سيحقق مردوداً إيجابياً كبيراً على مسار التنمية لصالح المواطنين والدولة  في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوق ومقدرات الدولة.

جدير بالذكر ، أن الدولة أطلقت المنصة الوطنية لتقنين أراضى أملاك الدولة كخطوة مهمة نحو التحول الرقمى والتى تمثل اطاراً تشريعياً حديثاً يهدف إلى تقنين واضع اليد على أملاك الدولة من خلال قيام المواطن بالدخول على المنصة وتقديم بيانات قطعة الأرض محل التعدي وبياناته الشخصية.

 وتقوم المنصة بإستكمال باقى الإجراءات الكترونياً من خلال تكليف مديرية المساحة بعمل رفع مساحى للقطعة بإحداثيات دقيقة واستكمال كافة الإجراءات بعد سداد رسوم الفحص والمعاينة الكترونياً تيسيراً على المواطنين وإنهاء الملفات بصورة دقيقة.

محافظة المنوفية المنوفية أخبار محافظة المنوفية تسليم عقود تقنين الاوضاع وضع اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم بين الموجات الحارة والتصدير.. شعبة المصدرين تكشف أسباب الارتفاع المفاجئ وموعد الانفراجة

شبورة

رياح الخماسين وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

محمد صلاح وسلوت

محمد صلاح يكتسح استفتاء لجمهور ليفربول في مواجهة آرني سلوت

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

دار الإفتاء تحذر من صيام اليوم العاشر من ذي الحجة وأيام التشريق

صيام يوم عرفة

صيام يوم عرفة .. دار الإفتاء توضح هل يجوز للحاج ؟

القرآن الكريم

واظب على 9 أمور لتفوز بالعشر من ذي الحجة

بالصور

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها في أسوان

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

طريقة عمل كفتة بالعسل والثوم

طريقة عمل كفتة بالعسل
طريقة عمل كفتة بالعسل
طريقة عمل كفتة بالعسل

قبل عيد الأضحي.. طريقة عمل تشويحة الخروف على الطريقة الشعبية بطعم زمان

طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد