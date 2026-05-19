محافظ المنوفية يسلم 16 عقد تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة

سلم اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية 16 عقد تقنين جديد لعدد من المواطنين واضعي اليد بعد استيفائهم كامل الاشتراطات القانونية وموافقات الجهات المعنية وفقاً لأحكام القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك خلال لقائه بهم بقاعة الإجتماعات بالديوان العام وبحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، المستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة ، المهندسة علا الجعبري مدير عام إدارة الاملاك ، يحيى شكر مدير منظومة التقنين الالكترونية بالديوان العام .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالي ما تم تسليمه من عقود تقنين بلغ 36 عقداً علي القانون الجديد، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة أمام المواطنين الجادين واتخاذ إجراءات عاجلة لسرعة الانتهاء من الملف بشكل كامل بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن معاً.

شدد المحافظ على استمرار العمل لإنهاء كافة الطلبات خلال الفترة القادمة ، دعماً لملف الحفاظ على أراضي الدولة وتحقيق الاستقرار للمواطنين وتمكينهم من استلام العقود الخاصة بأراضيهم لضمان استقرار أوضاعهم، والتعامل بحسم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة وإزالتها في المهد، والالتزام الصارم بالتوجيهات والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

وأكد أن ملف أراضي أملاك الدولة يعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة ، لافتاً إلى أن ما يتم من جهود سيحقق مردوداً إيجابياً كبيراً على مسار التنمية لصالح المواطنين والدولة في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوق ومقدرات الدولة.

جدير بالذكر ، أن الدولة أطلقت المنصة الوطنية لتقنين أراضى أملاك الدولة كخطوة مهمة نحو التحول الرقمى والتى تمثل اطاراً تشريعياً حديثاً يهدف إلى تقنين واضع اليد على أملاك الدولة من خلال قيام المواطن بالدخول على المنصة وتقديم بيانات قطعة الأرض محل التعدي وبياناته الشخصية.

وتقوم المنصة بإستكمال باقى الإجراءات الكترونياً من خلال تكليف مديرية المساحة بعمل رفع مساحى للقطعة بإحداثيات دقيقة واستكمال كافة الإجراءات بعد سداد رسوم الفحص والمعاينة الكترونياً تيسيراً على المواطنين وإنهاء الملفات بصورة دقيقة.