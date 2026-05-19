الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محمد صلاح يحدد موعد حسم وجهته المقبلة.. وترقب سعودي لقراره النهائي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

بات مستقبل محمد صلاح محل اهتمام واسع خلال الفترة الحالية، بعدما كشفت تقارير سعودية عن تطورات جديدة تتعلق بالخطوة المقبلة للنجم المصري عقب اقتراب نهاية مشواره مع ليفربول.

ووفقًا لصحيفة «اليوم» السعودية، فإن صلاح يعتزم تأجيل الإعلان الرسمي عن ناديه الجديد لفترة مؤقتة، رغم تلقيه عدة عروض قوية خلال الأشهر الماضية، في ظل رغبة اللاعب في التركيز أولًا على مشواره الدولي مع منتخب مصر قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأوضحت التقارير أن قائد المنتخب الوطني لا يغلق الباب أمام الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، خاصة مع الاهتمام المستمر من أندية كبرى تسعى للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويأتي الاتحاد في مقدمة الأندية الراغبة في ضم صلاح، حيث يواصل النادي تحركاته لمحاولة إقناع اللاعب بخوض التجربة السعودية، باعتباره أحد أبرز الأسماء المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

كما أشارت المصادر إلى أن صلاح يفضل الانتظار لما بعد المشاركة في كأس العالم 2026، من أجل تقييم العروض كافة واختيار الوجهة الأنسب له على المستويين الرياضي والشخصي.

محمد صلاح صلاح الدوري السعودي الاتحاد السعودي ليفربول

