الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يصبح كبار السن أكثر عرضة للمشكلات الصحية المرتبطة بالحر الشديد، مثل الجفاف والإجهاد الحراري واضطرابات ضغط الدم، لذلك يحذر الأطباء من تجاهل الإجراءات الوقائية خلال الموجات الحارة، خاصة لمن يعانون من أمراض القلب أو السكر أو الضغط.

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة 

وتؤكد الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة والباطنة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن التقدم في العمر يقلل قدرة الجسم على التكيف مع الحرارة، كما أن بعض كبار السن قد لا يشعرون بالعطش بسرعة، ما يزيد خطر فقدان السوائل دون الانتباه.

لماذا يتأثر كبار السن بالحرارة أكثر؟

مع التقدم في العمر تقل كفاءة الجسم في تنظيم درجة الحرارة، كما تتراجع قدرة التعرق التي تساعد على تبريد الجسم طبيعيًا، إضافة إلى ذلك، فإن بعض الأدوية الخاصة بالضغط والقلب ومدرات البول قد تزيد فقدان السوائل.

ويشير الأطباء إلى أن ارتفاع الحرارة قد يؤدي إلى:

  • الجفاف
  • الهبوط المفاجئ
  • اضطراب ضربات القلب
  • الإرهاق الشديد
  • التشنجات العضلية
  • ضربة الشمس في الحالات الخطيرة


أهمية شرب الماء

ينصح الأطباء بضرورة شرب الماء بشكل منتظم حتى دون الشعور بالعطش، لأن الجسم يفقد كميات كبيرة من السوائل مع الحرارة المرتفعة.

ويُفضل:

  • شرب الماء على مدار اليوم
  • تناول العصائر الطبيعية قليلة السكر
  • تجنب المشروبات الغنية بالكافيين
  • تقليل المشروبات الغازية

كما يمكن تناول أطعمة غنية بالماء مثل:

  • البطيخ
  • الخيار
  • البرتقال
  • تجنب الخروج وقت الذروة

يشدد الخبراء على ضرورة تجنب الخروج في أوقات الحرارة الشديدة، خاصة من الثانية عشرة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا.

وفي حال الاضطرار للخروج يُفضل:

  • ارتداء ملابس قطنية فاتحة
  • استخدام قبعة أو مظلة
  • الجلوس في أماكن جيدة التهوية
  • تجنب المشي لفترات طويلة
  • الانتباه لعلامات الخطر

هناك علامات قد تشير إلى الإجهاد الحراري ويجب عدم تجاهلها، منها:

  • الدوخة
  • الصداع
  • العرق الزائد أو انقطاعه
  • سرعة ضربات القلب
  • الغثيان
  • التشوش الذهني
  • التعب المفاجئ

وفي حالة ظهور هذه الأعراض يجب الانتقال فورًا إلى مكان بارد وشرب الماء وطلب المساعدة الطبية إذا استمرت الحالة.

الطعام المناسب خلال الحر

ينصح خبراء التغذية بتناول وجبات خفيفة سهلة الهضم خلال الموجة الحارة، مع تقليل الدهون والأطعمة الثقيلة.

ويُفضل الإكثار من:

السلطات
الزبادي
الفواكه
الخضروات
الشوربة الخفيفة

بينما يُنصح بتقليل:

المقليات
الأطعمة المالحة
الحلويات الثقيلة
التكييف والمراوح

يمكن استخدام التكييف أو المراوح لتقليل حرارة الجو، لكن يُفضل تجنب التعرض المباشر للهواء البارد لفترات طويلة، خاصة أثناء النوم.

كما تنصح بضبط درجة حرارة التكييف بشكل معتدل لتجنب نزلات البرد أو آلام المفاصل.

الاهتمام بمرضى الأمراض المزمنة

يحتاج كبار السن المصابون بأمراض مزمنة إلى متابعة خاصة خلال الطقس الحار، لأن الحرارة قد تؤثر على ضغط الدم والسكر والتنفس.

لذلك يُفضل:

  • الالتزام بالأدوية
  • قياس الضغط والسكر بانتظام
  • التواصل مع الطبيب عند الشعور بأي أعراض غير طبيعية

و تؤكد جميل أن الوقاية والاهتمام البسيط خلال الموجات الحارة قد يحمي كبار السن من مضاعفات صحية خطيرة، لذلك يجب توفير الراحة والتهوية الجيدة والسوائل بشكل دائم للحفاظ على سلامتهم طوال فصل الصيف.

