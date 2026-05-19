وزير الخارجية يشرح لـCNN دور مصر لاحتواء أزمات الشرق الأوسط

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءً مع الإعلامية "كريستيان أمانبور" على قناة CNN، على هامش زيارته إلى لندن.

وتناول وزير الخارجية في المقابلة محددات الموقف المصري إزاء التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، والدور المصري الداعم لمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران.

كما تطرق إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكداً أهمية المضي قدماً في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الامريكى.

كما تناول اللقاء تطورات الاقتصاد المصري، حيث استعرض وزير الخارجية جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والقدرة على الصمود رغم التحديات الإقليمية المتزايدة.