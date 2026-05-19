مسافرون للسياحة: ارتفاع نسب الإشغالات في عيد الأضحى بأغلب المدن السياحية

كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم ان نسبة الاشغال في عيد الأضحى المبارك مبشرة وستصل إلى ٨٥٪ خلال العيد طبقا للحجوزات الحالية في العديد من المدن السياحية مثل مرسى علم والغردقة وشرم الشيخ وتصل إلى ٩٠٪ في الساحل والعلمين أما القاهرة كامل العدد بالفنادق المطلة على النيل و باقي فنادق القاهرة والجيزة تزيد عن ٩٠٪ .
ارتفاع كبير بنسب الاشغال السياحي
وقال د. عاطف عبد اللطيف ان السياحة الداخلية من المصريين ستشكل ارتفاعا كبيرا خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع العيد و موسم الاجازات الخاصة بانتهاء العام الدراسي و كذلك عودة المصريين بالخارج .
وأوضح انه في شرم الشيخ ستصل نسب الإشغالات إلى ٨٥٪ ودهب 72% و نويبع٥٠٪ و طابا ٥٥٪ مرسى علم حاليا 70% والمتوقع فى العيد تصل ل 100% مع تزايد نسبة المصريين.
وأضاف أن الجنسيات الأجنبية المتواجدة حاليا تمثل نسبة كبيرة من الالمان و الإنجليز و دول أمريكا اللاتينية والجنوبية وكذلك السياحة الفرنسية .
وفي الإسكندرية والساحل و العلمين و مرسى علم من المتوقع ان تصل نسب الإشغالات ما بين ٨٥٪ و ٩٠٪ مع تزايد أعداد المصريين .